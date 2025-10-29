https://ria.ru/20251029/putin-2051493597.html
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России - РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России
Уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в РФ достаточно высокий, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России
Путин заявил, что уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий высокий