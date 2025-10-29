Рейтинг@Mail.ru
14:14 29.10.2025
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России
2025
Путин оценил уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень рентабельности рыбопромысловых предприятий в РФ достаточно высокий, заявил президент России Владимир Путин.
"Уровень рентабельности (рыбопромысловых - ред.) предприятий достаточно высокий", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин заявил об отставании обновления рыболовного флота от графика
Вчера, 14:12
 
РоссияВладимир Путин
 
 
