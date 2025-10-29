https://ria.ru/20251029/putin-2051493321.html
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов
Тарифы на перевозку морепродуктов не должны наносить ущерб каким-либо отраслям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
россия
