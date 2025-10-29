Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов
14:13 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/putin-2051493321.html
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов - РИА Новости, 29.10.2025
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов
Тарифы на перевозку морепродуктов не должны наносить ущерб каким-либо отраслям, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T14:13:00+03:00
2025-10-29T14:13:00+03:00
россия, владимир путин, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Россия, Владимир Путин, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Путин призвал обратить внимание на тарифы на перевозку морепродуктов

Путин: тарифы на перевозку морепродуктов не должны наносить ущерб отраслям

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Тарифы на перевозку морепродуктов не должны наносить ущерб каким-либо отраслям, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства поделился тем, что, по мнению министерства транспорта, тарифы на перевозку морепродуктов на данный момент слишком высокие, в связи с чем работа в таких условиях становится просто нерентабельной.
"Посмотрите, пожалуйста, внимательно, так, чтобы не в ущерб ни одной отрасли все это (перевозка морепродуктов - ред.) происходило", - сказал Путин, обращаясь к руководителю Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илье Шестакову в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Сайра - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин рассказал, куда должен поступать улов российских рыбаков
РоссияВладимир ПутинИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
