Путин поинтересовался, что нужно сделать для развития рыбодобычи в России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался, что нужно сделать для устранения узких мест в развитии рыбодобычи в России.

Ранее Путин отмечал, что рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых, базовых отраслей отечественной экономики, а от результатов его работы во многом зависит обеспечение продовольственной безопасности страны.