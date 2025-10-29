Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
13:41 29.10.2025
Путин назвал российский рынок приоритетом для рыбохозяйственной отрасли
Путин назвал российский рынок приоритетом для рыбохозяйственной отрасли
Российский рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли, заявил президент России Владимир Путин РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:41:00+03:00
2025-10-29T13:41:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
Путин назвал российский рынок приоритетом для рыбохозяйственной отрасли

Путин: российский рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли, заявил президент России Владимир Путин
"В приоритете должны быть именно интересы внутреннего рынка", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Россия готовит ответные меры против норвежских рыболовецких компаний
