Экс-главком НАТО пытается втянуть Украину в альянс де-факто, заявил Пушков

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис, предлагая направить войска альянса на Украину, пытается втянуть Киев в организацию де-факто, без официального членства, считает сенатор Алексей Пушков.

« "Подлинный смысл плана отправки войск стран НАТО на Украину - втягивание Украины в альянс де-факто без официального членства", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

По его мнению, Ставридис "пытается реанимировать периодически умирающую, а затем подающую вялые признаки жизни идею отправки западных военных контингентов на Украину".

Ставридис называет такую отправку войск "наземной гарантией безопасности" - в дополнение к гарантиям на море и в воздухе, обеспечение которых он предлагает возложить на НАТО. "Таким образом, как бы ни старался Ставридис вывести НАТО за скобки в вопросе о наземных гарантиях, все сводится в конечном счете к НАТО. Все названные им страны являются членами альянса. Кроме того, у ЕС нет структур, координирующих военную деятельность стран участниц, тогда как у НАТО такие структуры есть", - подчеркнул Пушков

По сути, план Ставридиса и сторонников такого рода "гарантий", это план втягивания Украины в НАТО де-факто, добавил он. "Кураторство таких войск со стороны ЕС - лишь прикрытие", - считает политик.