Экс-главком НАТО пытается втянуть Украину в альянс де-факто, заявил Пушков

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Экс-главком НАТО Джеймс Ставридис, предлагая направить войска альянса на Украину, пытается втянуть Киев в организацию де-факто, без официального членства, считает сенатор Алексей Пушков.
Североатлантический альянс должен обеспечивать три ключевые гарантии безопасности на Украине, пишет бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg. По его словам, объединению необходимо обеспечивать безопасность Украины в море, на земле и в небе: военные корабли государств-участниц блока буду патрулировать в Черном море, западные самолеты установят бесполетную зону, а в саму страну отправят несколько тысяч иностранных военнослужащих.
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
10 октября, 14:48
«
"Подлинный смысл плана отправки войск стран НАТО на Украину - втягивание Украины в альянс де-факто без официального членства", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его мнению, Ставридис "пытается реанимировать периодически умирающую, а затем подающую вялые признаки жизни идею отправки западных военных контингентов на Украину".
Ставридис называет такую отправку войск "наземной гарантией безопасности" - в дополнение к гарантиям на море и в воздухе, обеспечение которых он предлагает возложить на НАТО. "Таким образом, как бы ни старался Ставридис вывести НАТО за скобки в вопросе о наземных гарантиях, все сводится в конечном счете к НАТО. Все названные им страны являются членами альянса. Кроме того, у ЕС нет структур, координирующих военную деятельность стран участниц, тогда как у НАТО такие структуры есть", - подчеркнул Пушков.
По сути, план Ставридиса и сторонников такого рода "гарантий", это план втягивания Украины в НАТО де-факто, добавил он. "Кураторство таких войск со стороны ЕС - лишь прикрытие", - считает политик.
Пушков отметил, что Ставридис не случайно приводит в пример "гарантии безопасности", которые были даны Западом Косово. "Это как раз тот самый случай: Косово не входит в НАТО, но является его вотчиной с крупной американской военной базой "Кэмп-Бондстил" на его территории", - заключил сенатор.
Бывший генсек НАТО рассказал, как призывал Зеленского к уступкам
30 сентября, 10:31