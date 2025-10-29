ПСБ ожидает рост спроса предпринимателей на сервис онлайн-бухгалтерии

"На фоне подготовки предпринимателей к налоговой реформе до конца текущего года и в начале 2026-го мы ожидаем повышенный интерес к сервису онлайн-бухгалтерии со стороны малого бизнеса. В частности, он поможет упростить работу предпринимателям, переходящим на систему налогообложения АУСН, и компаниям, которые только начинают вести кадровый учет и оплачивать взносы за сотрудников", — привели в банке слова Егорова.