ПСБ ожидает рост спроса предпринимателей на сервис онлайн-бухгалтерии
29.10.2025
ПСБ ожидает рост спроса предпринимателей на сервис онлайн-бухгалтерии
В ближайшие месяцы ожидается рост интереса предпринимателей к сервису онлайн-бухгалтерии, сообщил руководитель по развитию бухгалтерских сервисов управления... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В ближайшие месяцы ожидается рост интереса предпринимателей к сервису онлайн-бухгалтерии, сообщил руководитель по развитию бухгалтерских сервисов управления экосистемных решений для бизнеса ПСБ Антон Егоров.
"На фоне подготовки предпринимателей к налоговой реформе до конца текущего года и в начале 2026-го мы ожидаем повышенный интерес к сервису онлайн-бухгалтерии со стороны малого бизнеса. В частности, он поможет упростить работу предпринимателям, переходящим на систему налогообложения АУСН, и компаниям, которые только начинают вести кадровый учет и оплачивать взносы за сотрудников", — привели в банке слова Егорова.
В качестве примера в банке назвали показатели роста популярности онлайн-бухгалтерии. Так, количество клиентов ПСБ в сегменте малого бизнеса, подключивших этот банковский сервис, выросло на 53% за прошедшие 12 месяцев и по итогам сентября 2025 года превысило 50 тысяч человек.