Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор запросил пожизненный срок восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы", — сказал собеседник агентства.
Обвиняемыми по делу проходят:
- Артем Азатьян;
- Георгий Азатьян;
- Олег Антипов;
- Александр Былин;
- Владимир Злоба;
- Дмитрий Тяжелых;
- Роман Соломко;
- Артур Терчанян.
Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют их контрабанду. Свою вину подсудимые не признают.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года, слушание проходит в закрытом режиме. В среду начались прения по делу.
Теракт на Крымском мосту
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году организовали группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. В состав ячейки вошли обвиняемые и другие лица. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз строительной полиэтиленовой пленки.
Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал. При следовании грузовика по мосту 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Через два дня после теракта ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.