Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 29.10.2025 (обновлено: 19:31 29.10.2025)
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту
Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту
Прокурор запросил пожизненный срок восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 29.10.2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор запросил пожизненный срок восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
«

"Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы", — сказал собеседник агентства.

Заседание суда по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В суде назвали число потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту
19 февраля, 11:12
Обвиняемыми по делу проходят:
  • Артем Азатьян;
  • Георгий Азатьян;
  • Олег Антипов;
  • Александр Былин;
  • Владимир Злоба;
  • Дмитрий Тяжелых;
  • Роман Соломко;
  • Артур Терчанян.
Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют их контрабанду. Свою вину подсудимые не признают.
Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года, слушание проходит в закрытом режиме. В среду начались прения по делу.
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ВС России нанесли удары возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ
24 октября, 12:29

Теракт на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году организовали группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив. В состав ячейки вошли обвиняемые и другие лица. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз строительной полиэтиленовой пленки.
Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал. При следовании грузовика по мосту 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
Через два дня после теракта ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре. Военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Крымчанина, призывавшего уничтожить Крымский мост, арестовали
6 мая, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКерченский проливВасилий МалюкСлужба безопасности УкраиныКрымский мостКерченский мостРоссияРеспублика КрымТеракт на Крымском мосту
 
 
