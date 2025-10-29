Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемым в теракте на Крымском мосту

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт — РИА Новости, Юлия Насулина. Прокурор запросил пожизненный срок восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель суда.

« "Выступила сторона обвинения и запросила всем восьми подсудимым пожизненное лишение свободы", — сказал собеседник агентства.

Обвиняемыми по делу проходят:

Артем Азатьян;

Артем Азатьян; Георгий Азатьян;

Георгий Азатьян; Олег Антипов;

Олег Антипов; Александр Былин;

Александр Былин; Владимир Злоба;

Владимир Злоба; Дмитрий Тяжелых;

Дмитрий Тяжелых; Роман Соломко;

Роман Соломко; Артур Терчанян.

Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменяют их контрабанду. Свою вину подсудимые не признают.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в декабре 2024 года, слушание проходит в закрытом режиме. В среду начались прения по делу.

Теракт на Крымском мосту

По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица в 2022 году организовали группу для подрыва транспортного перехода через Керченский пролив . В состав ячейки вошли обвиняемые и другие лица. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз строительной полиэтиленовой пленки.

Члены преступной группы доставили его на Крымский мост в грузовом автомобиле, водитель которого об их планах не знал. При следовании грузовика по мосту 8 октября 2022 года соучастники привели взрывное устройство в действие. При взрыве погибли водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.