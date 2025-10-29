Рейтинг@Mail.ru
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/programma-2051542801.html
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта - РИА Новости, 29.10.2025
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта
Московский физико-технический институт и Фонд "Сколково" представили практикоориентированные акселерационные программы по поддержке экспорта высокотехнологичной РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:07:00+03:00
2025-10-29T16:07:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831293722_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_eb5c862d972de0ef03a62b4e9cf0e884.jpg
https://ria.ru/20251028/stazhirovka-2051214942.html
https://ria.ru/20251028/konferentsiya-2051229809.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831293722_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_bbaad2778da0a88d126b06d67ebc04e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта

"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки высокотехнологичного экспорта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Инновационного центра "Сколково"
Логотип Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Логотип Инновационного центра "Сколково". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московский физико-технический институт и Фонд "Сколково" представили практикоориентированные акселерационные программы по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции на Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Санкт-Петербурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Мероприятие совместно организовано Российским экспортным центром и Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта.
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Учащиеся гимназии им. Примакова прошли образовательную стажировку в РЭЦ
28 октября, 14:58
"Технологическое лидерство страны сегодня немыслимо без активного экспорта высокотехнологичной продукции, который требует всесторонней государственной поддержки. Именно поэтому наша ключевая задача - находить таких экспортеров и оказывать им адресную помощь", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
При этом поддержка высокотехнологичного сектора существенно отличается от помощи классическому товарному экспорту, отметила она. "Например, у технологических компаний, как правило, нет сложностей с логистикой, но они часто сталкиваются с барьерами в виде длительной и дорогостоящей процедуры сертификации в других странах. Наша задача - помочь им ускорить эти процессы и софинансировать сопутствующие затраты", - пояснила Минаева.
Управляющий директор по стратегическому международному партнерству, трансферу знаний и технологий Фонда "Сколково" Тимур Корнилов представил дорожную карту программы по выводу технологичных компаний на экспорт.
"У нас есть SKale Up - программа, которая ежегодно помогает более чем 100 компаниям выйти на международные рынки. Наши ключевые направления - IT, биомедицинские технологии, передовые производственные технологии и энергоэффективные технологии. Мы помогаем заключить экспортные контракты и интегрироваться в зарубежные производственные цепочки, фокусируясь на странах БРИКС, СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", - рассказал Корнилов.
Советник ректора, директор центра бизнес-образования МФТИ Вячеслав Григорьев раскрыл составляющие успешного экспорта высокотехнологичной продукции. По его словам, акселерационная программа TechExport помогает предпринимателям решить три главные задачи выхода на международный рынок: доступ к клиентам и запуск переговорного процесса с иностранными партнерами; доступ к технологической экспертизе МФТИ и партнеров для доработки продукта до мирового уровня; а также доступ к капиталу через сеть инвестфондов, которые могут предоставить не только финансирование, но и отраслевую экспертизу.
"Если мы говорим про экспорт, очень важно, чтобы продукт был конкурентоспособным. Если ты конкурируешь только по цене, скорее всего, у тебя нет содержания, и тебя на глобальном рынке съедят. Успешным экспортером в нашем понимании может быть только тот продукт, у которого "под капотом" значимое интеллектуальное ядро", - подчеркнул Григорьев.
По его словам, акселератор позволяет достроить продукты до мирового уровня, опираясь на технологическую экспертизу партнерской сети. "Вывод высокотехнологичного продукта на глобальный рынок — это всегда вызов и требует от компании финансовой устойчивости. В работу акселератора включены более 10 инвестфондов, 5 из которых основаны физтехами и специализируются на высокотехе - то есть помимо капитала, могут привнести в проект и бесценную экспертизу", - отметил Григорьев.
Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" проходит в Санкт-Петербурге 28-30 октября. Все это время будет проходить закупочная сессия с участием байеров из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении и Таджикистана.
Конференция по экспорту Сделано в России. Выбирают в мире - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Петербурге открылась конференция "Сделано в России. Выбирают в мире"
28 октября, 16:07
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала