"Сколково" и МФТИ представили программы поддержки экспорта

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Московский физико-технический институт и Фонд "Сколково" представили практикоориентированные акселерационные программы по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции на Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Санкт-Петербурге, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).

Мероприятие совместно организовано Российским экспортным центром и Санкт-Петербургским центром поддержки экспорта.

"Технологическое лидерство страны сегодня немыслимо без активного экспорта высокотехнологичной продукции, который требует всесторонней государственной поддержки. Именно поэтому наша ключевая задача - находить таких экспортеров и оказывать им адресную помощь", - сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.

При этом поддержка высокотехнологичного сектора существенно отличается от помощи классическому товарному экспорту, отметила она. "Например, у технологических компаний, как правило, нет сложностей с логистикой, но они часто сталкиваются с барьерами в виде длительной и дорогостоящей процедуры сертификации в других странах. Наша задача - помочь им ускорить эти процессы и софинансировать сопутствующие затраты", - пояснила Минаева.

Управляющий директор по стратегическому международному партнерству, трансферу знаний и технологий Фонда "Сколково" Тимур Корнилов представил дорожную карту программы по выводу технологичных компаний на экспорт.

"У нас есть SKale Up - программа, которая ежегодно помогает более чем 100 компаниям выйти на международные рынки. Наши ключевые направления - IT, биомедицинские технологии, передовые производственные технологии и энергоэффективные технологии. Мы помогаем заключить экспортные контракты и интегрироваться в зарубежные производственные цепочки, фокусируясь на странах БРИКС, СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки", - рассказал Корнилов.

Советник ректора, директор центра бизнес-образования МФТИ Вячеслав Григорьев раскрыл составляющие успешного экспорта высокотехнологичной продукции. По его словам, акселерационная программа TechExport помогает предпринимателям решить три главные задачи выхода на международный рынок: доступ к клиентам и запуск переговорного процесса с иностранными партнерами; доступ к технологической экспертизе МФТИ и партнеров для доработки продукта до мирового уровня; а также доступ к капиталу через сеть инвестфондов, которые могут предоставить не только финансирование, но и отраслевую экспертизу.

"Если мы говорим про экспорт, очень важно, чтобы продукт был конкурентоспособным. Если ты конкурируешь только по цене, скорее всего, у тебя нет содержания, и тебя на глобальном рынке съедят. Успешным экспортером в нашем понимании может быть только тот продукт, у которого "под капотом" значимое интеллектуальное ядро", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, акселератор позволяет достроить продукты до мирового уровня, опираясь на технологическую экспертизу партнерской сети. "Вывод высокотехнологичного продукта на глобальный рынок — это всегда вызов и требует от компании финансовой устойчивости. В работу акселератора включены более 10 инвестфондов, 5 из которых основаны физтехами и специализируются на высокотехе - то есть помимо капитала, могут привнести в проект и бесценную экспертизу", - отметил Григорьев.