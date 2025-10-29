https://ria.ru/20251029/proekty-2051582491.html
Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков
Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков
Страны должны обсуждать, как реализовывать важные проекты, не ущемляя друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
