Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков - РИА Новости, 29.10.2025
17:29 29.10.2025
Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков
Страны должны обсуждать, как реализовывать важные проекты, не ущемляя друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
россия, евразия, дмитрий песков
Россия, Евразия, Дмитрий Песков
Страны должны вместе обсуждать реализацию важных проектов, заявил Песков

Песков призвал страны обсуждать проекты без ущемления интересов друг друга

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны должны обсуждать, как реализовывать важные проекты, не ущемляя друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, как раз чем занимается фонд "Евразия", - это абсолютно благая задача, это благие дела - заниматься культивированием вот этой вот исторической тяги наших людей, которые живут на географическом пространстве Евразии, и соединять людей с тем, чтобы они могли действительно обсуждать общие ценности, которые они разделяют. Обсуждать общее видение того, как государства должны сожительствовать и сотрудничать друг с другом. Обсуждать, как не ущемляя интересы друг друга, можно вместе реализовывать очень важные проекты", - сказал Песков журналистам на полях Международной премии "Евразия".
РоссияЕвразияДмитрий Песков
 
 
