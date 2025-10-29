Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова - РИА Новости, 29.10.2025
12:32 29.10.2025
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова
в мире, россия, индонезия
В мире, Россия, Индонезия
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова

Фотография из соцсетей Владислава Позднякова
Фотография из соцсетей Владислава Позднякова. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 29 окт — РИА Новости. Посольство России в Индонезии не располагает информацией о предполагаемом убийстве гражданина РФ блогера Владислава Позднякова, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что российского блогера Владислава Позднякова якобы расстреляли в Индонезии. В сетях также распространили фото, на которых, как предполагается, запечатлено окровавленное тело Позднякова.
"Посольство на данный момент не располагает информацией по этому вопросу", - сообщили РИА Новости в российском посольстве.
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Депортация дважды пропадавшей в Таиланде россиянки может задержаться
24 октября, 16:43
 
