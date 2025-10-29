https://ria.ru/20251029/pozdnyakov-2051445465.html
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова - РИА Новости, 29.10.2025
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова
Посольство России в Индонезии не располагает информацией о предполагаемом убийстве гражданина РФ блогера Владислава Позднякова, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:32:00+03:00
2025-10-29T12:32:00+03:00
2025-10-29T12:32:00+03:00
в мире
россия
индонезия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085384_0:606:2028:1747_1920x0_80_0_0_139b1ee1dd4a73648b22a30957088a80.jpg
https://ria.ru/20251024/deportatsija-2050420951.html
россия
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085384_0:416:2028:1937_1920x0_80_0_0_09c5c36abfcc3cf477d39c5fb61fba46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия
В мире, Россия, Индонезия
Посольство России в Индонезии не располагает данными об убийстве Позднякова
Посольство РФ в Индонезии не располагает информацией об убийстве Позднякова