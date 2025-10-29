https://ria.ru/20251029/poseydon-2051662302.html
Адмирал Попов оценил возможные последствия применения "Посейдона"
Подводный аппарат "Посейдон" по своему воздействию на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского... РИА Новости, 29.10.2025
безопасность
россия
владимир путин
вячеслав попов
северный флот вмф россии
посейдон (подводный беспилотник)
вооруженные силы рф
россия
безопасность, россия, владимир путин, вячеслав попов, северный флот вмф россии, посейдон (подводный беспилотник), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Попов, Северный флот ВМФ России, Посейдон (подводный беспилотник), Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подводный аппарат "Посейдон" по своему воздействию на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования и не имеет аналогов в мире, последствия его применения для противника будут ужасающими, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-командующий Северным флотом (1997-2001 годы) адмирал Вячеслав Попов.
Ранее президент РФ Владимир Путин
заявил об успешном испытании "Посейдона".
"Посейдон" по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения (для противника - ред.) - ужасающие", - сказал Попов
.
Путин, комментируя аппарат "Посейдон", ранее заявил, что в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится. Это безэкипажное подводное изделие с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки, носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени, отметил Путин. Способов перехвата не существует, сказал президент.
О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.