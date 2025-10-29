Рейтинг@Mail.ru
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/poseydon-2051659113.html
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина - РИА Новости, 29.10.2025
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое сообщение после заявления президента РФ Владимира Путина об испытании... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:15:00+03:00
2025-10-29T22:15:00+03:00
россия
владимир путин
посейдон (подводный беспилотник)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_0:46:1182:711_1920x0_80_0_0_38a20eba20375474cf84b161c9da9907.jpg
https://ria.ru/20251029/poseydon-2051511727.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_14:0:962:711_1920x0_80_0_0_e8762b27a034fe2eebab35189edeb1e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, посейдон (подводный беспилотник)
Россия, Владимир Путин, Посейдон (подводный беспилотник)
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина

Радио Судного дня передало новое сообщение после заявления Путина о "Посейдоне"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОкеанская многоцелевая система "Посейдон"
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Океанская многоцелевая система "Посейдон". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое сообщение после заявления президента РФ Владимира Путина об испытании аппарата "Посейдон", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее Путин. Глава государства подчеркнул, что подводный аппарат с ядерной силовой установкой является уникальным, его мощность значительно превышает мощность ракеты "Сармат".
В эфире радиостанции в среду прозвучало слово "Тормомозг".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Путин о подводном аппарате Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Вчера, 15:02
 
РоссияВладимир ПутинПосейдон (подводный беспилотник)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала