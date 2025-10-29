"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое сообщение после заявления президента РФ Владимира Путина об испытании аппарата "Посейдон", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.