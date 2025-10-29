https://ria.ru/20251029/poseydon-2051659113.html
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина - РИА Новости, 29.10.2025
"Радио Судного дня" передало новое сообщение после заявления Путина
Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое сообщение после заявления президента РФ Владимира Путина об испытании... РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, также известная как "радиостанция Судного дня", передала новое сообщение после заявления президента РФ Владимира Путина об испытании аппарата "Посейдон", сообщается в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.
Россия
во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее Путин
. Глава государства подчеркнул, что подводный аппарат с ядерной силовой установкой является уникальным, его мощность значительно превышает мощность ракеты "Сармат".
В эфире радиостанции в среду прозвучало слово "Тормомозг".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".