Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон" - РИА Новости, 29.10.2025
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами спецоперации в Центральном военном... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:02:00+03:00
2025-10-29T15:02:00+03:00
2025-10-29T16:03:00+03:00
новое оружие россии
россия
москва
владимир путин
безопасность
россия
москва
Путин о подводном аппарате "Посейдон"
Подводный аппарат "Посейдон" оснащен ядерной энергетической установкой, сообщил Путин.
2025-10-29T15:02
true
PT2M19S
россия, москва, владимир путин, безопасность
Новое оружие России, Россия, Москва, Владимир Путин, Безопасность
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Путин сообщил, что во вторник прошли испытания подводного аппарата "Посейдон"
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами спецоперации в Центральном военном госпитале в Москве.
"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. <...> Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. <...> Это огромный успех", — отметил он.
У "Посейдона" нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и вряд ли что-то подобное появится в ближайшее время. Способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин.
Впервые о разработке этого беспилотника президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
По данным из открытых источников, длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.