Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
15:02 29.10.2025 (обновлено: 16:03 29.10.2025)
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
2025
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами спецоперации в Центральном военном госпитале в Москве.
"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. <...> Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. <...> Это огромный успех", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин сравнил мощность "Посейдона" и ракеты "Сармат"
У "Посейдона" нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и вряд ли что-то подобное появится в ближайшее время. Способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин.
Впервые о разработке этого беспилотника президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.
По данным из открытых источников, длина "Посейдона" — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин рассказал, где Россия может применить технологии "Буревестника"
Новое оружие РоссииРоссияМоскваВладимир ПутинБезопасность
 
 
