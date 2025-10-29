Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами спецоперации в Центральном военном госпитале в Москве.

"Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. <...> Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени. <...> Это огромный успех", — отметил он.

У "Посейдона" нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и вряд ли что-то подобное появится в ближайшее время. Способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин.

Впервые о разработке этого беспилотника президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.