Названа причина смерти актера Попова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Telegram-канале

"Роман Попов умер вчера в подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии", — говорится в публикации.

Попов умер 28 октября, ему было 40 лет. Прощание с ним пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве

Актер наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Снимался также в его спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.