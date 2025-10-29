Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти актера Попова
Культура
Культура
 
15:41 29.10.2025 (обновлено: 16:57 29.10.2025)
Названа причина смерти актера Попова
Названа причина смерти актера Попова - РИА Новости, 29.10.2025
Названа причина смерти актера Попова
Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
культура
москва
роман попов (актер)
новости культуры
москва
Названа причина смерти актера Попова

Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии

Актер Роман Попов
Актер Роман Попов. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Telegram-канале.
"Роман Попов умер вчера в подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии", — говорится в публикации.
Попов умер 28 октября, ему было 40 лет. Прощание с ним пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве.
Актер наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Снимался также в его спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.
В 2018 году у Попова диагностировали рак мозга. В минувшем августе он рассказал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Роман Попов
Актер Роман Попов
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
