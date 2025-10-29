https://ria.ru/20251029/popov-2051529708.html
Названа причина смерти актера Попова
Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Актер Роман Попов умер от осложнений после химиотерапии, сообщается в его Telegram-канале
.
"Роман Попов умер вчера в подмосковной больнице от осложнений после проведенной химиотерапии", — говорится в публикации.
Попов
умер 28 октября, ему было 40 лет. Прощание с ним пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве
.
Актер наиболее известен по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Снимался также в его спин-оффе "Детективное агентство Мухича", в фильмах и сериалах "Девушки бывают разные", "Каникулы президента", "Любовь в нерабочие недели", "Любовь в жаркие недели", "Бумеранг", "Убить босса" и других.
В 2018 году у Попова диагностировали рак мозга. В минувшем августе он рассказал, что у него случился рецидив. У артиста осталось трое детей — сын 15 лет и две дочери 13 и шести лет.