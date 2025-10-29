Рейтинг@Mail.ru
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве - РИА Новости, 29.10.2025
15:07 29.10.2025 (обновлено: 18:16 29.10.2025)
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве - РИА Новости, 29.10.2025
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве
Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале артиста. РИА Новости, 29.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
москва, россия, роман попов (актер)
Москва, Россия, Роман Попов (актер)
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве

Церемония прощания с актером Поповым пройдет в московской ЦКБ 1 ноября

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале артиста.
Попов умер во вторник в возрасте 40 лет.
"Прощание с Ромой состоится в субботу, 1 ноября, в ритуальном зале для прощания при ЦКБ Nº 1 Управления делами президента РФ, по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25", — говорится в сообщении.
Уточняется, что гражданская процедура пройдет с 11:00 мск, а в 13:00 мск начнется отпевание, на которое "семья убедительно просит остаться только родных и близких".
МоскваРоссияРоман Попов (актер)
 
 
