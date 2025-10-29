https://ria.ru/20251029/popov-2051514305.html
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве
Прощание с актером Поповым пройдет 1 ноября в Москве
Прощание с актером Романом Поповым пройдет 1 ноября в ЦКБ № 1 в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале артиста. РИА Новости, 29.10.2025
