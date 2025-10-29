Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Покупка жилья на вторичном рынке всегда требует тщательной проверки, особенно это касается унаследованных квартир, рассказала агентству " Покупка жилья на вторичном рынке всегда требует тщательной проверки, особенно это касается унаследованных квартир, рассказала агентству " Прайм " партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.

Она советует заверять все сделки купли продажи у нотариуса и запрашивать у продавца медицинское заключение о состоянии психики, не ограничиваясь стандартными справками из диспансеров.

"Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", — поясняет юрист.

К рискам при покупке наследного жилья она относит наличие "отказников" или "забытых" наследников, которые потом могут заявить права. У наследодателя могут быть долги, и кредиторы обратят взыскание на приобретенную вами квартиру. Постоянно прописанные люди также могут оспорить сделку, поскольку проживание и оплата коммунальных услуг могут быть расценены, как фактическое принятие наследства.