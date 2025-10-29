https://ria.ru/20251029/pokupka-2051345730.html
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Покупка жилья на вторичном рынке всегда требует тщательной проверки, особенно это касается унаследованных квартир, рассказала агентству "Прайм
" партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Она советует заверять все сделки купли продажи у нотариуса и запрашивать у продавца медицинское заключение о состоянии психики, не ограничиваясь стандартными справками из диспансеров.
"Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", — поясняет юрист.
К рискам при покупке наследного жилья она относит наличие "отказников" или "забытых" наследников, которые потом могут заявить права. У наследодателя могут быть долги, и кредиторы обратят взыскание на приобретенную вами квартиру. Постоянно прописанные люди также могут оспорить сделку, поскольку проживание и оплата коммунальных услуг могут быть расценены, как фактическое принятие наследства.
И наконец, есть вероятность восстановления сроков наследования для пропустивших шестимесячный срок, но она сравнительно невелика, заключила Лактионова.