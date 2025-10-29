Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру - РИА Новости, 29.10.2025
02:15 29.10.2025
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру - РИА Новости, 29.10.2025
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру
Покупка жилья на вторичном рынке всегда требует тщательной проверки, особенно это касается унаследованных квартир, рассказала агентству "Прайм" партнер,... РИА Новости, 29.10.2025
жилье
алина лактионова
общество
россия
покупка
продажа
Юрист объяснил, как проверять при покупке унаследованную квартиру

Юрист Лактионова: у продавца квартиры нужно брать заключение о состоянии психики

Комната в многоэтажном жилом доме. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Покупка жилья на вторичном рынке всегда требует тщательной проверки, особенно это касается унаследованных квартир, рассказала агентству "Прайм" партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании "Митра" Алина Лактионова.
Она советует заверять все сделки купли продажи у нотариуса и запрашивать у продавца медицинское заключение о состоянии психики, не ограничиваясь стандартными справками из диспансеров.
"Это поможет исключить риск того, что сделка совершена под влиянием сильнодействующих веществ или в невменяемом состоянии", — поясняет юрист.
К рискам при покупке наследного жилья она относит наличие "отказников" или "забытых" наследников, которые потом могут заявить права. У наследодателя могут быть долги, и кредиторы обратят взыскание на приобретенную вами квартиру. Постоянно прописанные люди также могут оспорить сделку, поскольку проживание и оплата коммунальных услуг могут быть расценены, как фактическое принятие наследства.
И наконец, есть вероятность восстановления сроков наследования для пропустивших шестимесячный срок, но она сравнительно невелика, заключила Лактионова.
ЖильеАлина ЛактионоваОбществоРоссияПокупкаПродажа
 
 
