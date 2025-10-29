Подсудимый по делу о подрыве автомобиля российского офицера признал вину

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евгений Серебряков, подсудимый по делу о подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Сегодня суд приступил к рассмотрению этого дела по существу.

"Да, признаю в целом", - заявил он.

Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.

Утром 24 июля прошлого года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме , находясь в международном розыске.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ . По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины

Как стало известно в ходе заседания, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ , Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.

Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.