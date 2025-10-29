Рейтинг@Mail.ru
Подсудимый по делу о подрыве автомобиля российского офицера признал вину - РИА Новости, 29.10.2025
15:15 29.10.2025
Подсудимый по делу о подрыве автомобиля российского офицера признал вину
происшествия, москва, россия, бодрум, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Москва, Россия, Бодрум, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Евгений Серебряков, подсудимый по делу о подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
Сегодня суд приступил к рассмотрению этого дела по существу.
"Да, признаю в целом", - заявил он.
Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.
Утром 24 июля прошлого года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Как стало известно в ходе заседания, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ, Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма ГСУ СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.
Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.
В какой-то момент заказчики преступления передумали взрывать сотрудника СК, так как "установить его распорядок не удалось", и назначили Серебрякову новую цель, указав на полковника Минобороны РФ, участника СВО. Взрывчатку, заложенную под машиной российского офицера, привели в действие дистанционно при помощи звонка, Серебряков к этому моменту покинул РФ. Здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред, его супруги – средний вред.
