Пропавшего в подмосковной Лобне подростка нашли погибшим

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подростка, пропавшего более двух недель назад в подмосковной Лобне, нашли погибшим, сообщает фонд "Поиск пропавших детей".

Московской области. Как ранее сообщал фонд, 14-летний подросток пропал 12 октября в городе Лобня

« "Найден, погиб. Фонд "Поиск пропавших детей" выражает соболезнования родным и близким мальчика", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Позднее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что фрагменты тела несовершеннолетнего нашли на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша.

"В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Лобне обнаружены фрагменты частей тела на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша. По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители отметили, что следствием рассматриваются различные версии произошедшего, но одной из приоритетных является травмирование подростка электропоездом.