Пропавшего в подмосковной Лобне подростка нашли погибшим
Пропавшего в подмосковной Лобне подростка нашли погибшим - РИА Новости, 29.10.2025
Пропавшего в подмосковной Лобне подростка нашли погибшим
Подростка, пропавшего более двух недель назад в подмосковной Лобне, нашли погибшим, сообщает фонд "Поиск пропавших детей". РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:23:00+03:00
2025-10-29T20:23:00+03:00
2025-10-29T20:52:00+03:00
происшествия
лобня
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
лобня
московская область (подмосковье)
россия
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подростка, пропавшего более двух недель назад в подмосковной Лобне, нашли погибшим, сообщает фонд "Поиск пропавших детей".
Как ранее сообщал фонд, 14-летний подросток пропал 12 октября в городе Лобня Московской области
"Найден, погиб. Фонд "Поиск пропавших детей" выражает соболезнования родным и близким мальчика", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
Позднее в подмосковном главке СК РФ
сообщили, что фрагменты тела несовершеннолетнего нашли на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша.
"В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения подростка в Лобне обнаружены фрагменты частей тела на железнодорожных путях на перегоне между станциями Некрасовская и Икша. По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Правоохранители отметили, что следствием рассматриваются различные версии произошедшего, но одной из приоритетных является травмирование подростка электропоездом.
"Главное следственное управление обращает внимание граждан на необходимость проведения разъяснительных бесед с подростками об опасности зацепинга и трагических последствиях, к которым он может привести", - добавили в ведомстве.