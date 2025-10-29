https://ria.ru/20251029/peskov-2051584002.html
Песков рассказал, уведомляла ли Россия США об испытаниях "Посейдона"
Песков рассказал, уведомляла ли Россия США об испытаниях "Посейдона" - РИА Новости, 29.10.2025
Песков рассказал, уведомляла ли Россия США об испытаниях "Посейдона"
Испытания перспективных вооружений РФ проводятся в соответствии со всеми международными правилами и двусторонними договоренностями, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:32:00+03:00
2025-10-29T17:32:00+03:00
2025-10-29T17:33:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_0:46:1182:711_1920x0_80_0_0_38a20eba20375474cf84b161c9da9907.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051583875.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051511973_14:0:962:711_1920x0_80_0_0_e8762b27a034fe2eebab35189edeb1e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Песков рассказал, уведомляла ли Россия США об испытаниях "Посейдона"
Песков: "Посейдон" испытывали в соответствии со всеми международными правилами