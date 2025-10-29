https://ria.ru/20251029/perm-2051400539.html
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело - РИА Новости, 29.10.2025
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело
В квартире каннибала Михаила Малышева в Перми было обнаружено тело его соседа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:36:00+03:00
2025-10-29T10:36:00+03:00
2025-10-29T10:36:00+03:00
происшествия
пермь
пермский край
михаил малышев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828887388_0:0:1296:729_1920x0_80_0_0_409e4393c6a7ba3658b0b238a27a88bd.jpg
https://ria.ru/20251027/telo-2050916007.html
пермь
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828887388_187:76:1057:729_1920x0_80_0_0_7ec60a544bf8d8f5ccdcacddc8bce7c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, пермский край, михаил малышев
Происшествия, Пермь, Пермский край, Михаил Малышев
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело
В квартире каннибала Малышева в Перми нашли тело его соседа
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. В квартире каннибала Михаила Малышева в Перми было обнаружено тело его соседа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник в квартире в Кировском районе Перми
, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев
, было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. В ситуации разбирались правоохранительные органы. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
"Это его (Малышева - ред.) сосед", - рассказал собеседник.
В местных пабликах появилась информация, что Малышев и сосед были в приятельских отношениях, перед инцидентом они якобы выпивали, потом знакомый скончался, и смерть, вероятно, не имеет криминального характера.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае
, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак.