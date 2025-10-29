Рейтинг@Mail.ru
10:36 29.10.2025
В квартире пермского каннибала Малышева нашли тело
происшествия, пермь, пермский край, михаил малышев
Происшествия, Пермь, Пермский край, Михаил Малышев
Михаил Малышев
Михаил Малышев. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. В квартире каннибала Михаила Малышева в Перми было обнаружено тело его соседа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Во вторник в квартире в Кировском районе Перми, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев, было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. В ситуации разбирались правоохранительные органы. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
"Это его (Малышева - ред.) сосед", - рассказал собеседник.
В местных пабликах появилась информация, что Малышев и сосед были в приятельских отношениях, перед инцидентом они якобы выпивали, потом знакомый скончался, и смерть, вероятно, не имеет криминального характера.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак.
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины
В лесу в Свердловской области нашли обезглавленное тело мужчины
27 октября, 13:10
 
ПроисшествияПермьПермский крайМихаил Малышев
 
 
