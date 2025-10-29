Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 29.10.2025 (обновлено: 11:19 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/pensionerka-2051371378.html
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной - РИА Новости, 29.10.2025
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной
Еще одной жертвой Артура Каменецкого — фигуранта дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной — была пенсионерка, ей удалось отсудить у мошенника почти 300... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T06:48:00+03:00
2025-10-29T11:19:00+03:00
происшествия
москва
йошкар-ола
московская область (подмосковье)
лариса долина
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051410325_205:355:1280:960_1920x0_80_0_0_df66d2fa09e93c7e22e2cb64fcd1b287.jpg
https://ria.ru/20251026/moshennichestvo-2050632786.html
https://ria.ru/20251026/dolina-2050630408.html
https://ria.ru/20250927/sud-2044741354.html
https://realty.ria.ru/20250704/dolina-2027189357.html
москва
йошкар-ола
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051410325_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bb901e10218229cbb837dca8d05f0ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, йошкар-ола, московская область (подмосковье), лариса долина, московский городской суд
Происшествия, Москва, Йошкар-Ола, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Московский городской суд
Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной

Пенсионерка отсудила у фигуранта дела Долиной почти 300 тысяч рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной - Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий - в Таганском суде Москвы
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной - Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий - в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной - Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий - в Таганском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Еще одной жертвой Артура Каменецкого — фигуранта дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной — была пенсионерка, ей удалось отсудить у мошенника почти 300 тысяч рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Решение вынесли в 2024 году, незадолго до завершения аферы с квартирой Долиной.
Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Фигурантка дела Долиной представилась певице ректором
26 октября, 01:11
Пенсионерка требовала взыскать с Каменецкого 284 тысячи рублей неосновательного обогащения: деньги с ее счета поступили на счет Каменецкого в результате мошенничества.
"Таким образом, денежные средства были приобретены ответчиком неосновательно и незаконно им удерживаются в течение длительного времени", — говорится в документах.
Истица, будучи пенсионеркой по старости, не могла в полной мере защищать свои права, поэтому ее интересы представлял в гражданском деле прокурор.
Суд установил, что доказательств каких-либо договорных отношений или других правовых оснований для получения денег у Каменецкого нет. Иск удовлетворили полностью.
Фигуранты уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Свидетельница по делу Долиной заявила о потере карты, куда поступили деньги
26 октября, 00:18
По информации СМИ, Каменецкий был неоднократно судим по статьям о вымогательстве, разбое и наркотиках.

Афера с квартирой Долиной

Дело о квартире Ларисы Долиной поступило в Балашихинский городской суд Московской области. На скамье подсудимых, помимо Каменецкого, еще три фигуранта: Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Все четверо находятся в СИЗО.
По версии следствия, фигуранты со 2 апреля по 12 июля 2024 года обманным путем похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
27 сентября, 06:17
Дело возбудили в день обращения заявительницы. В течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.
Каменецкий и Леонтьев признали вину.
В конце декабря арестовали четвертого фигуранта — 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основу. Он оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам, а 3 апреля, после поступления на нее денег, приехал в Пермь, сказал в банке, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Их он перевел подельникам.
В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.
Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной и выиграла его. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и подала жалобу.
Мосгорсуд встал на сторону Долиной. Адвокат Лурье заявил РИА Новости, что продолжит добиваться отмены решения и уже подал жалобу в кассационный суд.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Завершено расследование дела об афере с квартирой Долиной
4 июля, 14:38
 
ПроисшествияМоскваЙошкар-ОлаМосковская область (Подмосковье)Лариса ДолинаМосковский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала