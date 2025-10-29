Пенсионерка стала еще одной жертвой мошенничества фигуранта дела Долиной

Фигуранты по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной - Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Артур Каменецкий - в Таганском суде Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Еще одной жертвой Артура Каменецкого — фигуранта дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной — была пенсионерка, ей удалось отсудить у мошенника почти 300 тысяч рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Пенсионерка требовала взыскать с Каменецкого 284 тысячи рублей неосновательного обогащения: деньги с ее счета поступили на счет Каменецкого в результате мошенничества.

"Таким образом, денежные средства были приобретены ответчиком неосновательно и незаконно им удерживаются в течение длительного времени", — говорится в документах.

Истица, будучи пенсионеркой по старости, не могла в полной мере защищать свои права, поэтому ее интересы представлял в гражданском деле прокурор.

Суд установил, что доказательств каких-либо договорных отношений или других правовых оснований для получения денег у Каменецкого нет. Иск удовлетворили полностью.

По информации СМИ, Каменецкий был неоднократно судим по статьям о вымогательстве, разбое и наркотиках.

Афера с квартирой Долиной

Дело о квартире Ларисы Долиной поступило в Балашихинский городской суд Московской области . На скамье подсудимых, помимо Каменецкого, еще три фигуранта: Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Все четверо находятся в СИЗО.

По версии следствия, фигуранты со 2 апреля по 12 июля 2024 года обманным путем похитили 175 миллионов 120 тысяч рублей, а также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов рублей. Общий ущерб с учетом комиссии банков за операции и расходов на сделку — не менее 317 миллионов.

Дело возбудили в день обращения заявительницы. В течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.

Каменецкий и Леонтьев признали вину.

В конце декабря арестовали четвертого фигуранта — 20-летнего жителя Тольятти Андрея Основу. Он оформил на свое имя банковскую карту и передал ее соучастникам, а 3 апреля, после поступления на нее денег, приехал в Пермь , сказал в банке, что это перевод от его матери, и забрал наличными 2,7 миллиона рублей. Их он перевел подельникам.

В январе суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам, они должны будут выплатить 69 миллионов рублей.

Долина же подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной и выиграла его. Покупательница Полина Лурье не согласилась с решением суда и подала жалобу.