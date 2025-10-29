Рейтинг@Mail.ru
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/patent-2051360979.html
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов - РИА Новости, 29.10.2025
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов
Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:11:00+03:00
2025-10-29T04:11:00+03:00
приморский край
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937507020_0:252:3077:1983_1920x0_80_0_0_6b2376b0bff6041b4d7088b26a85f669.jpg
https://ria.ru/20250514/gosduma-2016885329.html
https://ria.ru/20240822/migranty-1967725155.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937507020_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_060317d0af73ce6b366acba04888954d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, общество
Приморский край, Общество
В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов

В Приморье с 2026 года патент для мигрантов подорожает до 13,8 тысячи рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИностранные граждане фотографируются в миграционном центре
Иностранные граждане фотографируются в миграционном центре - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Иностранные граждане фотографируются в миграционном центре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент.
"По предложению правительства Приморского края показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Госдума разрешила мигрантам работать по одному патенту в соседних регионах
14 мая, 14:24
Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей.
По данным заксобрания, в 2024 году иностранцы оформили в Приморье 26,9 тысячи патентов, в бюджет региона поступило почти 2 миллиарда рублей. За первую половину 2025 года оформлено 17,6 тысячи патентов, а поступления в краевой бюджет от налогов иностранных работников превысили 1,2 миллиарда рублей.
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Мигранты за 10 лет получили рекордное число патентов для работы в России
22 августа 2024, 10:46
 
Приморский крайОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала