В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент.

"По предложению правительства Приморского края показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей.