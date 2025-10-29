В Приморье с 2026 года подорожает патент для мигрантов

https://ria.ru/20251029/patent-2051360979.html
Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по РИА Новости, 29.10.2025
В Приморье с 2026 года патент для мигрантов подорожает до 13,8 тысячи рублей
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Депутаты заксобрания Приморья на очередном заседании в среду утвердили повышение коэффициента для расчета патента для мигрантов, ежемесячный авансовый платеж по нему с 2026 года увеличится до 13,8 тысячи рублей, сообщает краевой парламент.
"По предложению правительства Приморского края
показатель, использующийся при расчете стоимости патента, который мигранты получают для трудоустройства, увеличен на 0,28 пункта – с действующего сейчас значения 3,78 до 4,06… Ежемесячный авансовый платеж, который иностранные граждане, работающие по патенту, будут уплачивать в Приморье в 2026 году, составит 13,8 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше, чем в текущем году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за счет налоговых отчислений трудовых мигрантов в следующем году в краевой бюджет поступит не менее 1,9 миллиарда рублей.
По данным заксобрания, в 2024 году иностранцы оформили в Приморье 26,9 тысячи патентов, в бюджет региона поступило почти 2 миллиарда рублей. За первую половину 2025 года оформлено 17,6 тысячи патентов, а поступления в краевой бюджет от налогов иностранных работников превысили 1,2 миллиарда рублей.