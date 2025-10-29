Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавская оппозиционная Партия социалистов не поддержит правительство Александра Мунтяну, заявил лидер политформирования Игорь Додон.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В среду он проводит консультации с представителями всех фракций парламента, 31 октября он выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду парламентские фракции "Демократии дома" и "Нашей партии" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну, а фракция коммунистов заявила, что не будет голосовать за предлагаемый кабинет министров.
"Фракция социалистов не поддержит правительство и программу кабмина. Но, исходя из нашего опыта во многих областях, мы готовы выступить с конкретными предложениями для улучшения качества жизни. Мы услышали от кандидата в премьеры, что он готов к диалогу с оппозицией", - заявил Додон после консультаций.
По его словам, социалисты считают, что количество министерств нужно сократить до восьми-десяти. Он подчеркнул, что при нынешнем бюджете 17 членов кабинета министров — это слишком много.
Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
