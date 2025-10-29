Рейтинг@Mail.ru
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/partija-2051549559.html
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон - РИА Новости, 29.10.2025
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон
Молдавская оппозиционная Партия социалистов не поддержит правительство Александра Мунтяну, заявил лидер политформирования Игорь Додон. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:23:00+03:00
2025-10-29T16:23:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
игорь додон
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_14c789ebf29f32b955c754709c711ce5.jpg
https://ria.ru/20251028/moldavija-2051215915.html
https://ria.ru/20251027/moldaviya-2050843731.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951743750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a81ae70bcc0d72995b7dbb8000cb3650.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, игорь додон, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Игорь Додон, Наша партия
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон

Додон: Партия социалистов не поддержит правительство Мунтяну

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавская оппозиционная Партия социалистов не поддержит правительство Александра Мунтяну, заявил лидер политформирования Игорь Додон.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В среду он проводит консультации с представителями всех фракций парламента, 31 октября он выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду парламентские фракции "Демократии дома" и "Нашей партии" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну, а фракция коммунистов заявила, что не будет голосовать за предлагаемый кабинет министров.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
"Фракция социалистов не поддержит правительство и программу кабмина. Но, исходя из нашего опыта во многих областях, мы готовы выступить с конкретными предложениями для улучшения качества жизни. Мы услышали от кандидата в премьеры, что он готов к диалогу с оппозицией", - заявил Додон после консультаций.
По его словам, социалисты считают, что количество министерств нужно сократить до восьми-десяти. Он подчеркнул, что при нынешнем бюджете 17 членов кабинета министров — это слишком много.
Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Глава Координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Молдавии задержали главу организации российских соотечественников
27 октября, 10:30
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуИгорь ДодонНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала