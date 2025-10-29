https://ria.ru/20251029/panika-2051490257.html
На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России
Российские диверсионно-разведывательные группы сеют панику в рядах ВСУ, пишет издание Business Insider. РИА Новости, 29.10.2025
