На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России
14:05 29.10.2025 (обновлено: 16:29 29.10.2025)
На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России
На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России - РИА Новости, 29.10.2025
На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России
Российские диверсионно-разведывательные группы сеют панику в рядах ВСУ, пишет издание Business Insider. РИА Новости, 29.10.2025
в мире
россия
москва
россия
москва
в мире, россия, москва
В мире, Россия, Москва
На Западе сообщили о панике ВСУ из-за тактики ВС России

BI: ВСУ не могут справиться с российскими разведывательными группами

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские диверсионно-разведывательные группы сеют панику в рядах ВСУ, пишет издание Business Insider.
"Ведомые беспилотниками, небольшие российские разведывательные группы незаметно перемещаются вдоль линии фронта, прячась от противника, и создают проблемы изнуренным украинским войскам, которые и без того на пределе", — говорится в материале.
Такая тактика российских военных вызывает сильную тревогу в рядах ВСУ, так как она эффективна и позволяет России продвигаться вглубь украинской территории, сообщает издание со ссылкой на источники.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимовподчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В США сделали заявление об урегулировании конфликта на Украине
Вчера, 09:58
 
В мире, Россия, Москва
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
