Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру
2025-10-29T09:32:00+03:00
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
Овечкин: решение о завершении карьеры будет зависеть от состояния моего здоровья
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.
В ночь на 29 октября мск Овечкин принял участие в гостевом матче "Кэпиталз" против "Даллас Старз". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а россиянин провел 1501-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю среди действующих игроков он уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1508 матчей). Также Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, кто провел минимум 1500 игр в составе одной команды.
«
"Думаю, (решение о завершении карьеры) будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом", - сказал Овечкин в интервью, фрагмент которого опубликован на странице ESPN в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
"Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я все еще люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру", - добавил хоккеист.