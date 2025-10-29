Рейтинг@Mail.ru
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:32 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ovechkin-2051384730.html
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T09:32:00+03:00
2025-10-29T09:32:00+03:00
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049937363_0:236:1015:807_1920x0_80_0_0_75dc4945c93b714290cbb40c6dca915a.jpg
/20251026/khokkey-2050648333.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/16/2049937363_0:141:1015:902_1920x0_80_0_0_139ea64469201f2a0e35cec4f769c9cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру

Овечкин: решение о завершении карьеры будет зависеть от состояния моего здоровья

© Соцсети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Соцсети "Вашингтон Кэпиталз"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.
В ночь на 29 октября мск Овечкин принял участие в гостевом матче "Кэпиталз" против "Даллас Старз". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а россиянин провел 1501-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю среди действующих игроков он уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1508 матчей). Также Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, кто провел минимум 1500 игр в составе одной команды.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 03:30
Завершен
Даллас
1 : 0
Вашингтон
20:43 • Тайлер Сегуин
(Миро Хеисканен, Микко Рантанен)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Думаю, (решение о завершении карьеры) будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом", - сказал Овечкин в интервью, фрагмент которого опубликован на странице ESPN в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
"Мне повезло столько лет играть за одну команду. Я бы хотел, чтобы у каждого получилось добраться до таких цифр. При этом я все еще люблю играть. У меня по-прежнему есть страсть. Я просто получаю удовольствие, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или завершишь карьеру", - добавил хоккеист.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Америка испортила Овечкину праздник. 1500-й матч Ови завершился позором
26 октября, 05:50
 
ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала