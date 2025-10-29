Овечкин объяснил, почему пока не собирается завершать карьеру

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что примет решение о завершении карьеры исходя из состояния здоровья.

В ночь на 29 октября мск Овечкин принял участие в гостевом матче "Кэпиталз" против "Даллас Старз". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а россиянин провел 1501-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю среди действующих игроков он уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1508 матчей). Также Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, кто провел минимум 1500 игр в составе одной команды.

« "Думаю, (решение о завершении карьеры) будет зависеть от здоровья. Я не хочу дойти до того, что, завершив карьеру, не смогу поиграть в футбол с детьми или выйти с ними на лед. Сейчас я хочу получать как можно больше энергии от зрителей и наслаждаться моментом", - сказал Овечкин в интервью, фрагмент которого опубликован на странице ESPN в соцсети X.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).