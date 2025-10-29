https://ria.ru/20251029/otsenki-2051436398.html
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях - РИА Новости, 29.10.2025
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
В Кремле видят попытки оценки ситуации с санкциями против РФ, в том числе в блогосфере и социальных сетях, все анализируют, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:07:00+03:00
2025-10-29T12:07:00+03:00
2025-10-29T12:26:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
россия
сша
Новости
ru-RU
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
