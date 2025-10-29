Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
12:07 29.10.2025 (обновлено: 12:26 29.10.2025)
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях
В Кремле видят попытки оценки ситуации с санкциями против РФ, в том числе в блогосфере и социальных сетях, все анализируют, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:07:00+03:00
2025-10-29T12:26:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
россия
сша
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как относятся к публикациям об антироссийских санкциях

Песков: в Кремле анализируют оценки ситуации с санкциями против России

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В Кремле видят попытки оценки ситуации с санкциями против РФ, в том числе в блогосфере и социальных сетях, все анализируют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Есть пользователи интернета, которые насмехаются над этим, есть пользователи интернета с более серьезным подходом, которые пытаются анализировать эти санкции. В Кремле, конечно (видят и читают - ред.), и это, и другое, более серьезные оценки, попытки вдумчивого анализа. Мы все это читает, все видим и все анализируем", - ответил пресс-секретарь президента РФ на вопрос, изучают ли в Кремле мнения народа, которые высказываются в блогосфере и социальных сетях, о последних санкциях США в отношении России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп избирательно подойдет к санкциям против России, считает эксперт
РоссияСШАДмитрий Песков
 
 
