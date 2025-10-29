https://ria.ru/20251029/orban-2051482394.html
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний - РИА Новости, 29.10.2025
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний
Санкции США против российских энергокомпаний повлияют на снабжение Венгрии, поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с президентом... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:47:00+03:00
2025-10-29T13:47:00+03:00
2025-10-29T13:47:00+03:00
в мире
сша
венгрия
вашингтон (штат)
петер сийярто
виктор орбан
дональд трамп
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ddd65efe23ffcc5d4f224c39d3f5bd2.jpg
https://ria.ru/20251029/evrosoyuz-2051465436.html
сша
венгрия
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029941073_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_79f54b713b3a24f616546bd4c70c1c76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венгрия, вашингтон (штат), петер сийярто, виктор орбан, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, США, Венгрия, Вашингтон (штат), Петер Сийярто, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний
Сийярто заявил, что санкции США против РФ повлияют на энергоснабжение Венгрии