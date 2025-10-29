Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний

БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Санкции США против российских энергокомпаний повлияют на снабжение Венгрии, поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.