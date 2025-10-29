Рейтинг@Mail.ru
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний - РИА Новости, 29.10.2025
13:47 29.10.2025
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний
Санкции США против российских энергокомпаний повлияют на снабжение Венгрии, поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с президентом...
Орбан обсудит с Трампом санкции против российских энергокомпаний

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
БУДАПЕШТ, 29 окт - РИА Новости. Санкции США против российских энергокомпаний повлияют на снабжение Венгрии, поэтому венгерский премьер-министр Виктор Орбан обсудит этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Ситуация такова, что правительство США действительно приняло решение о санкционных мерах, и оно вступит в силу во второй половине ноября. Они затронут российские нефтяные компании, и это, очевидно, повлияет на энергоснабжение Центральной Европы и Венгрии. Естественно, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами двух стран", - сказал Сийярто в эфире программы "Борцовский час".
