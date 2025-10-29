Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии - РИА Новости, 29.10.2025
21:23 29.10.2025 (обновлено: 23:57 29.10.2025)
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном риски дестабилизации в САР, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 29.10.2025
Замглавы МИД России обсудил со спецпосланником ООН ситуацию в Сирии

Вершинин обсудил с Педерсеном риски дестабилизации в Сирии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил по телефону со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном риски дестабилизации в САР, заявили в МИД РФ.
"Собеседники подробно обсудили текущую ситуацию в Сирии и вокруг нее с упором на сохраняющиеся угрозы безопасности в регионе и риски внутренней дестабилизации в стране", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Там добавили, что стороны рассмотрели вопросы деятельности ООН в стране в контексте проводимого секретариатом соответствующего стратегического обзора и с учетом завершения Педерсеном работы на своем посту.
МИД России - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В МИД ответили на вопрос о диалоге с Сирией по российским военным базам
29 мая, 12:48
 
