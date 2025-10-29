Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 29.10.2025 (обновлено: 17:23 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/obschnost-2051578685.html
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
Есть целый ряд стран, которые пытаются абстрагироваться от исторической общности с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:22:00+03:00
2025-10-29T17:23:00+03:00
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7dc0d6d6bae3e00b5bb57ff598688441.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051575851.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864065763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd4dba226de4fc6e805ff576f0e55b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией

Песков заявил о попытках стран абстрагироваться от исторической общности с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Есть целый ряд стран, которые пытаются абстрагироваться от исторической общности с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что есть целый ряд государств, которые пытаются абстрагироваться от этой исторической общности, которые пытаются противопоставлять историческим корням своих народов какие-то сиюминутные популистские цели, которые далеко не всегда отвечают интересам этих людей", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков отметил важность общности государств на пространстве Евразии
Вчера, 17:20
 
РоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала