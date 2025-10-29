https://ria.ru/20251029/obschnost-2051578685.html
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией - РИА Новости, 29.10.2025
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
Есть целый ряд стран, которые пытаются абстрагироваться от исторической общности с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.10.2025
Песков рассказал о попытках стран отойти от исторической общности с Россией
