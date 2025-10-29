Рейтинг@Mail.ru
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО
17:01 29.10.2025 (обновлено: 17:15 29.10.2025)
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО
Ученики четвертого класса школы №80 Иркутска на деньги, полученные от продажи своих поделок на ярмарке, купили для бойцов СВО обогреватель, сообщает... РИА Новости, 29.10.2025
иркутск, иркутская область
Надежные люди, Иркутск, Иркутская область
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО

Школьники из Иркутска на заработанные деньги купили обогреватель для бойцов СВО

© Народный фронт l Иркутская область
Четвероклассники из Иркутска на заработанные деньги купили обогреватель для бойцов СВО. Кадр видео
Четвероклассники из Иркутска на заработанные деньги купили обогреватель для бойцов СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Народный фронт l Иркутская область
Четвероклассники из Иркутска на заработанные деньги купили обогреватель для бойцов СВО. Кадр видео
ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Ученики четвертого класса школы №80 Иркутска на деньги, полученные от продажи своих поделок на ярмарке, купили для бойцов СВО обогреватель, сообщает региональное отделение Народного фронта в Иркутской области.
Ученики 4 "б" класса школы №80 города Иркутска провели в сентябре ярмарку "Дары осени", на которой представили для продажи свои поделки и выпечку. Детям помогали родители и классный руководитель Светлана Лоншакова. Было предложение на вырученные деньги купить для всего класса мороженое, но в итоге выбор дети сделали в пользу большого доброго дела.
"Решили: мороженое мы можем съесть и так. А вот у наших бойцов должна быть хоть какая-то частичка тепла. Ведь грядущей зимой им предстоит защищать нас. Все средства доверили ответственному папе, он купил самый лучший, самый надежный обогреватель. А дети взяли в руки карандаши и ручки и написали бойцам пожелания", - говорится в сообщении.
Подарки для бойцов школьники передали в Народный фронт.
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
28 октября, 12:39
Подушки с кедровым наполнителем для бойцов СВО шьют в Магадане
Надежные людиИркутскИркутская область
 
 
