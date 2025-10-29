https://ria.ru/20251029/obogrevatel--2051566419.html
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО - РИА Новости, 29.10.2025
Школьники из Иркутска купили обогреватель для бойцов СВО
Ученики четвертого класса школы №80 Иркутска на деньги, полученные от продажи своих поделок на ярмарке, купили для бойцов СВО обогреватель, сообщает... РИА Новости, 29.10.2025
ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Ученики четвертого класса школы №80 Иркутска на деньги, полученные от продажи своих поделок на ярмарке, купили для бойцов СВО обогреватель, сообщает региональное отделение Народного фронта в Иркутской области.
Ученики 4 "б" класса школы №80 города Иркутска провели в сентябре ярмарку "Дары осени", на которой представили для продажи свои поделки и выпечку. Детям помогали родители и классный руководитель Светлана Лоншакова. Было предложение на вырученные деньги купить для всего класса мороженое, но в итоге выбор дети сделали в пользу большого доброго дела.
"Решили: мороженое мы можем съесть и так. А вот у наших бойцов должна быть хоть какая-то частичка тепла. Ведь грядущей зимой им предстоит защищать нас. Все средства доверили ответственному папе, он купил самый лучший, самый надежный обогреватель. А дети взяли в руки карандаши и ручки и написали бойцам пожелания", - говорится в сообщении.
Подарки для бойцов школьники передали в Народный фронт.