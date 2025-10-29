https://ria.ru/20251029/obezyany-2051664503.html
В США продолжают искать сбежавших лабораторных обезьян
В США продолжаются поиски сбежавших при ДТП трех лабораторных обезьян
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Поиски трех сбежавших лабораторных обезьян продолжаются в США, однако они не являются переносчиками опасных болезней как сообщалось ранее, заявила полиция американского штата Миссисипи.
Ранее полиция сообщила о побеге в результате ДТП обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус. Тогда правоохранители сообщали, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, были уничтожены.
"После того, как представителям Тулейнского университета удалось проникнуть в грузовик и провести точный подсчет, выяснилось, что на свободе все еще остаются три обезьяны", - говорится в заявлении полиции.
При этом Тулейнский университет, по заказу которого перевозили этих макак-резусов, заявил, что они не являются заразными.