В США продолжают искать сбежавших лабораторных обезьян

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Поиски трех сбежавших лабораторных обезьян продолжаются в США, однако они не являются переносчиками опасных болезней как сообщалось ранее, заявила полиция американского штата Миссисипи.

Ранее полиция сообщила о побеге в результате ДТП обезьян, переносящих гепатит С и коронавирус. Тогда правоохранители сообщали, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, были уничтожены.

« "После того, как представителям Тулейнского университета удалось проникнуть в грузовик и провести точный подсчет, выяснилось, что на свободе все еще остаются три обезьяны", - говорится в заявлении полиции.