В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Восемнадцать участников предполагаемой организованной группы, занимавшейся мошенничествами в сфере автострахования, задержали полицейские в Новосибирске, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, члены преступной группы совершали преступления с мая 2024 года по настоящее время. Двое новосибирцев приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.