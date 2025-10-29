В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием

НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Восемнадцать участников предполагаемой организованной группы, занимавшейся мошенничествами в сфере автострахования, задержали полицейские в Новосибирске, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На данный момент задокументировано 20 криминальных фактов. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в полицию доставлены 18 подозреваемых. Им избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения", - написала она в своем Telegram-канале.
По данным МВД, члены преступной группы совершали преступления с мая 2024 года по настоящее время. Двое новосибирцев приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.
"Роли участников аварий исполняли знакомые фигурантов. После получения страховых выплат поврежденный автомобиль перепродавался на вторичном рынке. Каждое происшествие приносило сообщникам от 100 до 400 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 4,5 миллионов рублей", - сообщила Волк.
Следователь полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования организованной группой либо в особо крупном размере). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.