Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/novosibirsk-2051442773.html
В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием
В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием - РИА Новости, 29.10.2025
В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием
Восемнадцать участников предполагаемой организованной группы, занимавшейся мошенничествами в сфере автострахования, задержали полицейские в Новосибирске,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:23:00+03:00
2025-10-29T12:23:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://realty.ria.ru/20251024/peterburg-2050381787.html
россия
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Новосибирск, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Новосибирске раскрыли серию афер с автострахованием

В Новосибирске задержали 18 человек по подозрению в мошенничестве с ОСАГО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 29 окт – РИА Новости. Восемнадцать участников предполагаемой организованной группы, занимавшейся мошенничествами в сфере автострахования, задержали полицейские в Новосибирске, сообщила в среду официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"На данный момент задокументировано 20 криминальных фактов. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в полицию доставлены 18 подозреваемых. Им избраны различные меры пресечения и процессуального принуждения", - написала она в своем Telegram-канале.
По данным МВД, члены преступной группы совершали преступления с мая 2024 года по настоящее время. Двое новосибирцев приобретали автомобили среднего ценового сегмента, совершали постановочные ДТП и оформляли их по европротоколу.
"Роли участников аварий исполняли знакомые фигурантов. После получения страховых выплат поврежденный автомобиль перепродавался на вторичном рынке. Каждое происшествие приносило сообщникам от 100 до 400 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 4,5 миллионов рублей", - сообщила Волк.
Следователь полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования организованной группой либо в особо крупном размере). Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Арестован глава жилагентства Невского района Петербурга по делу об аферах
24 октября, 15:16
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала