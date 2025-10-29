Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье - РИА Новости, 29.10.2025
10:11 29.10.2025
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье
Прокуроры начали проверку информации о гибели нерп у села Лидовка Дальнереченского района Приморья, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
дальнереченский район
2025
происшествия, дальнереченский район
Происшествия, Дальнереченский район
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье

Прокуратура начала проверку после гибели нерп у села Лидовка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт – РИА Новости. Прокуроры начали проверку информации о гибели нерп у села Лидовка Дальнереченского района Приморья, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
В местном Telegram-канале появились кадры с пляжа села Лидовка, на них видны погибшая нерпа и останки другой особи. Местные жители в комментариях указали, что там было около десятка тушек нерп, их смыло в море.
"Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка по публикации в средствах массовой информации о гибели нерп вблизи села Лидовка Дальнереченского района. Природоохранный прокурор даст оценку исполнения полномочий органами государственной власти и местного самоуправления", - говорится в сообщении.
В Приморье несколько животных погибли на передержке у подростка
20 июля, 13:49
 
ПроисшествияДальнереченский район
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
