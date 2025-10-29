https://ria.ru/20251029/nerpy-2051392225.html
Прокуратура проверит сообщения о гибели нерп в Приморье
Прокуроры начали проверку информации о гибели нерп у села Лидовка Дальнереченского района Приморья, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:11:00+03:00
