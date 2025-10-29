Рейтинг@Mail.ru
В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80" - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:31 29.10.2025 (обновлено: 10:32 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/nauka-2051252962.html
В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80"
В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80" - РИА Новости, 29.10.2025
В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80"
Новый сорт озимой мягкой пшеницы "Победа 80", устойчивый к экстремальным погодным условиям, грибным и бактериальным болезням, воздействию вредителей и сорняков, РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:31:00+03:00
2025-10-29T10:32:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
орловская область
рудн
пшеница
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051251197_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_43c9c8b1e0201ec34f49679827c45b8d.jpg
https://ri.ria.ru/20250922/nauka-2042801332.html
https://ria.ru/20250904/nauka-2039396262.html
https://ria.ru/20250926/nauka-2044435153.html
россия
орловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051251197_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d15e4a2f0fbfc79fbbc20912da4e536d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, орловская область, рудн, пшеница, российские инновации, продовольственная безопасность
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Орловская область, РУДН, Пшеница, Российские инновации, Продовольственная безопасность

В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80"

© Фото : Валерий БурлуцкийПшеница сорта "Победа 80"
Пшеница сорта Победа 80 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Валерий Бурлуцкий
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый сорт озимой мягкой пшеницы "Победа 80", устойчивый к экстремальным погодным условиям, грибным и бактериальным болезням, воздействию вредителей и сорняков, вывели селекционеры РУДН. Как сообщили РИА Новости в университете, сорт предназначен для производства хлебопекарного зерна в Центральном экономическом районе Нечерноземной зоны России.
Сорт одной из самых распространенных на земном шаре разновидностей пшеницы эритроспермум (erythrospermum) обладает устойчивостью к комплексу стрессовых факторов климатического и биологического характера, свойственных Нечерноземью, и при этом отличается высокой продуктивностью и качеством зерна, рассказал один из авторов нового сорта озимой пшеницы, старший преподаватель Аграрно-технологического института Российского Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Валерий Бурлуцкий.
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Ростове-на-Дону придумали, как повысить эффективность комбайнов
22 сентября, 09:00
По словам ученого, новый сорт, названый в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, создавали для производства хлебопекарной муки, предназначенной для хлебобулочных и кондитерских изделий.
"Растения нашей пшеницы среднего роста, у нее крепкая соломина, устойчивая к полеганию. Сорт "Победа 80" выводили с учетом возможности затяжного и позднего сроков сева до третьей декады октября, что для классических сортов пшеницы не всегда приемлемо, — сказал Бурлуцкий.
© Фото : Валерий Бурлуцкий

Пшеница сорта "Победа 80"

Пшеница сорта Победа 80

Пшеница сорта "Победа 80"

© Фото : Валерий Бурлуцкий
1 из 2
© Фото : Валерий Бурлуцкий

Пшеница сорта "Победа 80"

Пшеница сорта Победа 80

Пшеница сорта "Победа 80"

© Фото : Валерий Бурлуцкий
2 из 2

Пшеница сорта "Победа 80"

© Фото : Валерий Бурлуцкий
1 из 2

Пшеница сорта "Победа 80"

© Фото : Валерий Бурлуцкий
2 из 2
Как пояснил ученый, это было сделано для возможности преодоления последствий ситуаций, когда хлеборобы по каким-либо причинам (стихийные бедствия, агрометеорологические аномалии, экономические проблемы) не смогли провести посевную в агротехнологически приемлемые сроки.
"Посевная норма "Победы 80" до четырех миллионов всхожих семян на гектар. Этого удалось добиться за счет сочетания высоких показателей продуктивной кустистости, сохранности растений после перезимовки, выносливости к неблагоприятному осенне-зимне-весеннему комплексу факторов и ее способности к выравниванию плотности стеблестоя при его изреживании", — пояснил Бурлуцкий.
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ученые из Тюмени научились защищать урожай в засуху
4 сентября, 09:00
По результатам многолетнего экологического производственного изучения нового сорта пшеницы на территории Московской, Калужской, Тульской и Орловской областей при современной агротехнике возделывания посевов урожай достигает до 120 центнеров с гектара, сообщил ученый.
Колосья имеют высокую степень озерненности — 80 процентов и выше. При созревании зерно наливное крупное, выполненное (имеет высокие показатели массы 1000 зерен и натуру зерна — удельную массовую плотность, так как содержит много белка и крахмала, а следовательно, и большую пищевую ценность), выровненное (зерна имеют одинаковый размер и форму), сообщили в РУДН.
Сорт имеет характерные для разновидности пшеницы эритроспермум белые остистые неопушенные колосья и красное стекловидное твердозерное зерно. В зерне сорта "Победа 80" содержится до 16 процентов белка и до 30 процентов эластичной, крепкой клейковины. Такое зерно дает высокий выход хлеба. Это качественное сырье для производства хлеба, макаронных и кулинарных изделий, заключили в РУДН.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Ученый заявил, что Россия на пути выхода из кризиса семян
26 сентября, 09:00
В настоящее время сорт готовится для прохождения государственного сортоиспытания в Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияОрловская областьРУДНПшеницаРоссийские инновацииПродовольственная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала