В России вывели сорт "непобедимой" озимой пшеницы "Победа 80"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новый сорт озимой мягкой пшеницы "Победа 80", устойчивый к экстремальным погодным условиям, грибным и бактериальным болезням, воздействию вредителей и сорняков, вывели селекционеры РУДН. Как сообщили РИА Новости в университете, сорт предназначен для производства хлебопекарного зерна в Центральном экономическом районе Нечерноземной зоны России.

Сорт одной из самых распространенных на земном шаре разновидностей пшеницы эритроспермум (erythrospermum) обладает устойчивостью к комплексу стрессовых факторов климатического и биологического характера, свойственных Нечерноземью, и при этом отличается высокой продуктивностью и качеством зерна, рассказал один из авторов нового сорта озимой пшеницы, старший преподаватель Аграрно-технологического института Российского Университета Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Валерий Бурлуцкий.

По словам ученого, новый сорт, названый в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, создавали для производства хлебопекарной муки, предназначенной для хлебобулочных и кондитерских изделий.

"Растения нашей пшеницы среднего роста, у нее крепкая соломина, устойчивая к полеганию. Сорт "Победа 80" выводили с учетом возможности затяжного и позднего сроков сева до третьей декады октября, что для классических сортов пшеницы не всегда приемлемо, — сказал Бурлуцкий.

Как пояснил ученый, это было сделано для возможности преодоления последствий ситуаций, когда хлеборобы по каким-либо причинам (стихийные бедствия, агрометеорологические аномалии, экономические проблемы) не смогли провести посевную в агротехнологически приемлемые сроки.

"Посевная норма "Победы 80" до четырех миллионов всхожих семян на гектар. Этого удалось добиться за счет сочетания высоких показателей продуктивной кустистости, сохранности растений после перезимовки, выносливости к неблагоприятному осенне-зимне-весеннему комплексу факторов и ее способности к выравниванию плотности стеблестоя при его изреживании", — пояснил Бурлуцкий.

По результатам многолетнего экологического производственного изучения нового сорта пшеницы на территории Московской, Калужской, Тульской и Орловской областей при современной агротехнике возделывания посевов урожай достигает до 120 центнеров с гектара, сообщил ученый.

Колосья имеют высокую степень озерненности — 80 процентов и выше. При созревании зерно наливное крупное, выполненное (имеет высокие показатели массы 1000 зерен и натуру зерна — удельную массовую плотность, так как содержит много белка и крахмала, а следовательно, и большую пищевую ценность), выровненное (зерна имеют одинаковый размер и форму), сообщили в РУДН.

Сорт имеет характерные для разновидности пшеницы эритроспермум белые остистые неопушенные колосья и красное стекловидное твердозерное зерно. В зерне сорта "Победа 80" содержится до 16 процентов белка и до 30 процентов эластичной, крепкой клейковины. Такое зерно дает высокий выход хлеба. Это качественное сырье для производства хлеба, макаронных и кулинарных изделий, заключили в РУДН.