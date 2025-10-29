Рейтинг@Mail.ru
Ученые предложили лечить симптомы простатита "горным" воздухом - РИА Новости, 29.10.2025
07:00 29.10.2025
Ученые предложили лечить симптомы простатита "горным" воздухом
наука, общество, кабардино-балкарский государственный университет им. х.м. бербекова, университетская наука, российские инновации, качество жизни, медицина, здоровье - общество, простатит, кабардино-балкарская республика (кбр)
Наука, Наука, Общество, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни, Медицина, Здоровье - Общество, простатит, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)

Ученые предложили лечить симптомы простатита "горным" воздухом

© Getty Images / AndreyPopovМужчина использует кислородную маску
Мужчина использует кислородную маску - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / AndreyPopov
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Смягчить некоторые симптомы простатита (слабость, апатию, хронические головные боли) может дозированное вдыхание воздуха с низким содержанием кислорода (гипокситерапия), доказали ученые КБГУ. При интервальных тренировках с чередованием воздуха с содержанием кислорода 13 и 31 процентов среднее число жалоб пациентов на названные симптомы снизилась почти втрое. Результаты представлены в журнале "Урология".
Усталость, слабость, головные боли и подавленное настроение — симптомы, часто сопровождающие хронический простатит, рассказали в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова (КБГУ). Согласно статистике, 8–9 процентов мужчин на планете подвержены данному заболеванию, привести к которому могут как инфекции, так и вредные привычки.
Специалисты КБГУ совместно с коллегами из Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Министерства здравоохранения Российской Федерации предложили немедикаментозный подход к снижению влияния астенических симптомов хронического простатита на качество жизни пациента. Для этого ученые разработали схему интервальных тренировок по схеме "гипоксия-гипероксия" — при чередовании воздуха с содержанием кислорода 13 и 31 процентов (на уровне моря содержания кислорода в атмосфере составляет около 21 процента).
"Мы использовали специальные дыхательные тренировки, во время которых пациенты дышали воздухом с пониженным, а затем с повышенным содержанием кислорода, как бы "имитируя" условия пребывания в горах с последующим насыщением кислородом. Оказалось, что такие тренировки очень хорошо помогают справиться с изматывающей усталостью и апатией", — рассказал директор Медицинской академии, заведующий кафедрой факультетской и эндоскопической хирургии КБГУ Исмаил Мизиев.
Пациенты, страдающие хроническим простатитом, были разделены на три группы: первая получала исключительно медикаментозное лечение, вторая проходила тренировки по схеме "гипоксия-нормоксия", а третья чередовала обедненный и обогащенный кислородом воздух. В результате число жалоб на самочувствие в первой группе практически не изменилось, во второй — уменьшилось в два раза, а в третьей снизилось втрое, добавил Мизиев.
"У большинства пациентов значительно уменьшилась выраженность симптомов. То есть мы нашли способ улучшить качество жизни и психологическое состояние пациентов, дополнив стандартное лечение простой и безопасной процедурой. Метод повышает общую эффективность лечения хронического простатита, воздействуя на его психосоматическую составляющую, что может разорвать порочный круг "боль — стресс — усиление боли"", — подчеркнул специалист.
Работа является одной из первых, целенаправленно исследующих и доказывающих эффективность гипокситерапии именно для коррекции психофизиологических нарушений у пациентов с хроническим простатитом, подытожил Мизиев. В будущем специалисты оценят отдаленные результаты нового метода, изучив стойкость достигнутого улучшения через 6 и 12 месяцев после завершения курса.
Исследование выполнено при поддержке Программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова.
 
НаукаНаукаОбществоКабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. БербековаУниверситетская наукаРоссийские инновацииКачество жизниМедицинаЗдоровье - ОбществопростатитКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
