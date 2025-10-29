Рейтинг@Mail.ru
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 29.10.2025 (обновлено: 12:01 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/nakhodka-2051428124.html
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке - РИА Новости, 29.10.2025
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке
В столице мексиканского штата Халиско Гвадалахаре нашли тайное захоронение с 48 мешками, содержащими фрагменты человеческих тел, пишет издание CBS News. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:53:00+03:00
2025-10-29T12:01:00+03:00
в мире
гвадалахара
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051429127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6815954a5859211ad550cf50cc80898.jpg
https://ria.ru/20250407/meksika-2009907616.html
гвадалахара
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051429127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ea1ab35816a40b74fa5f76698ec145eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гвадалахара, мексика
В мире, Гвадалахара, Мексика
"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке

CBS: в пустыне Мексики обнаружили 48 мешков с человеческими останками

© AP Photo / Refugio RuizПолиция оцепила место обнаружения массового захоронения недалеко от Гвадалахары, Мексика
Полиция оцепила место обнаружения массового захоронения недалеко от Гвадалахары, Мексика - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Refugio Ruiz
Полиция оцепила место обнаружения массового захоронения недалеко от Гвадалахары, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В столице мексиканского штата Халиско Гвадалахаре нашли тайное захоронение с 48 мешками, содержащими фрагменты человеческих тел, пишет издание CBS News.
"По данным прокуратуры, мешки с останками обнаружили четыре недели назад поисковой группой на пустыре в Сапопане, обширном отдаленном муниципалитете в столичном регионе Гвадалахары. Чиновники заявили, что все еще пытаются установить точное число жертв, чьи останки оказались в мешках", — говорится в материале.
Из-за большой территории захоронения пришлось использовать тяжелую технику, работая совместно с поисковой организацией "Геррерос Бускадорес" и Национальной комиссией по розыску пропавших. Все найденные мешки отправили на детальный анализ, сообщает издание со ссылкой на слова местных чиновников.
Местные эксперты связывают событие с активностью "Картеля нового поколения Халиско", который США признали террористической организацией.
Полиция в Мексике - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
В Мексике бандиты расстреляли людей в реабилитационном центре
7 апреля, 21:13
 
В миреГвадалахараМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала