"Обнаружили в мешках". СМИ сообщили об ужасающей находке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В столице мексиканского штата Халиско Гвадалахаре нашли тайное захоронение с 48 мешками, содержащими фрагменты человеческих тел, пишет издание CBS News.
"По данным прокуратуры, мешки с останками обнаружили четыре недели назад поисковой группой на пустыре в Сапопане, обширном отдаленном муниципалитете в столичном регионе Гвадалахары. Чиновники заявили, что все еще пытаются установить точное число жертв, чьи останки оказались в мешках", — говорится в материале.
Из-за большой территории захоронения пришлось использовать тяжелую технику, работая совместно с поисковой организацией "Геррерос Бускадорес" и Национальной комиссией по розыску пропавших. Все найденные мешки отправили на детальный анализ, сообщает издание со ссылкой на слова местных чиновников.
Местные эксперты связывают событие с активностью "Картеля нового поколения Халиско", который США признали террористической организацией.