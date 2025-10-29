Рейтинг@Mail.ru
Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера
14:36 29.10.2025
Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера
Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера
происшествия
бузулук
ноябрьск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
бузулук
ноябрьск
россия
происшествия, бузулук, ноябрьск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Бузулук, Ноябрьск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера

Аферисты вовлекли пенсионерку из Бузулука в преступную схему в качестве курьера

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Обманутая мошенниками бабушка из Бузулука, убежденная, что участвует в "операции" ФСБ, ездила по российским городам в качестве курьера, ее "задержали" при попытке забрать деньги у ямальской пенсионерки, возбуждено дело, злоумышленников устанавливают, сообщила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, 73-летняя жительница Ноябрьска, ставшая жертвой телефонных аферистов, собиралась передать 15 тысяч рублей некоему доверенному лицу. В момент передачи денег полицейские застигли на месте и 68-летнюю жительницу Бузулука, которую мошенники ранее обманули на 2 миллиона рублей и вовлекли в преступную схему в качестве курьера. Бабушка, убеждённая, что участвует в "операции" ФСБ по спасению средств других пенсионеров, совершала поездки по разным городам России. В Ноябрьске она пыталась получить деньги, используя при встрече кодовое слово "Победа". Изначально аферисты пытались выманить у ямальской пенсионерки более 5 миллионов рублей под предлогом оформления повышенной пенсии и "защиты счетов". Однако работники банка из соображений безопасности не позволили обналичить крупную сумму.
"Полиция ЯНАО пресекла дальнейшее участие обманутой бабушки из Бузулука в серии онлайн-афер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Полиция устанавливает все обстоятельства мошенничества и причастных лиц", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ресурса "МВД Медиа".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Мошенники выманили у пенсионера из Москвы более 84,5 миллиона рублей
ПроисшествияБузулукНоябрьскРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
