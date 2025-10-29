https://ria.ru/20251029/mvd-2051498248.html
Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Обманутая мошенниками бабушка из Бузулука, убежденная, что участвует в "операции" ФСБ, ездила по российским городам в качестве курьера, ее "задержали" при попытке забрать деньги у ямальской пенсионерки, возбуждено дело, злоумышленников устанавливают, сообщила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, 73-летняя жительница Ноябрьска
, ставшая жертвой телефонных аферистов, собиралась передать 15 тысяч рублей некоему доверенному лицу. В момент передачи денег полицейские застигли на месте и 68-летнюю жительницу Бузулука
, которую мошенники ранее обманули на 2 миллиона рублей и вовлекли в преступную схему в качестве курьера. Бабушка, убеждённая, что участвует в "операции" ФСБ
по спасению средств других пенсионеров, совершала поездки по разным городам России
. В Ноябрьске она пыталась получить деньги, используя при встрече кодовое слово "Победа". Изначально аферисты пытались выманить у ямальской пенсионерки более 5 миллионов рублей под предлогом оформления повышенной пенсии и "защиты счетов". Однако работники банка из соображений безопасности не позволили обналичить крупную сумму.
"Полиция ЯНАО пресекла дальнейшее участие обманутой бабушки из Бузулука в серии онлайн-афер. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Полиция устанавливает все обстоятельства мошенничества и причастных лиц", - говорится в сообщении со ссылкой на данные ресурса "МВД Медиа".