Обманутую мошенниками бабушку из Бузулука "задержали" в качестве курьера

ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Обманутая мошенниками бабушка из Бузулука, убежденная, что участвует в "операции" ФСБ, ездила по российским городам в качестве курьера, ее "задержали" при попытке забрать деньги у ямальской пенсионерки, возбуждено дело, злоумышленников устанавливают, сообщила пресс-служба управления МВД по Оренбургской области.