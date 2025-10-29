Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало, как защитить свои данные перед продажей телефона - РИА Новости, 29.10.2025
09:24 29.10.2025
МВД рассказало, как защитить свои данные перед продажей телефона
Удалить все аккаунты и контент, сделать полный сброс к заводским настройкам, отключить "Найти iPhone" и выйти из iCloud необходимо перед продажей или передачей... РИА Новости, 29.10.2025
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД рассказало, как защитить свои данные перед продажей телефона

МВД: перед продажей смартфона нужно сделать полный сброс к заводским настройкам

© РИА Новости / Алексей Никольский
Девушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Удалить все аккаунты и контент, сделать полный сброс к заводским настройкам, отключить "Найти iPhone" и выйти из iCloud необходимо перед продажей или передачей Android или iPhone, чтобы защитить свои данные, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Смартфоны хранят много личных данных — перед продажей или передачей их нужно надёжно удалить. Подготовили для вас инструкцию по "предпродажной" подготовке Android и iOS для обеспечения максимальной безопасности ваших данных", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, чтобы очистить Android необходимо включить шифрование, если оно выключено - современные Android-устройства шифруют данные по умолчанию - на старых моделях шифрование может быть отключено, что позволяет восстановить удалённые данные. Также необходимо удалить из телефона все аккаунты, так как оставленные учетные записи могут заблокировать активацию устройства новым владельцем.
"Сделайте полный сброс к заводским настройкам. Для полной очистки рекомендуется выполнить сброс к заводским параметрам… Заполните свободное пространство файлами. После сброса, не настраивая телефон, включите камеру и запишите длинные видео до заполнения памяти — это перезапишет остаточные данные. Затем выполните сброс ещё раз. Этот трюк перезапишет свободные блоки памяти, где могли остаться ваши данные, сделав их восстановление практически невозможным", - советуют в МВД.
Кроме того, в ведомстве рассказали, чтобы очистить перед продажей iPhone нужно отключить "Найти iPhone" и выйти из iCloud, поскольку без отключения функций защиты устройство не удастся активировать новым пользователям. Также необходимо удалить весь контент, используя встроенную функцию стирания содержимого и настроек - все личные данные и зашифрованные ключи будут удалены, а устройство вернётся к состоянию нового гаджета.
"Убедитесь, что устройство не привязано. После сброса проверьте экран приветствия. Если появится начальное окно активации — значит, очистка прошла успешно. Не подключайтесь повторно к устройству!", - отметили в ведомстве.
Также правоохранители посоветовали извлечь сим-карту и хранить ее отдельно либо утилизировать безопасным способом. SD-карты тоже следует отформатировать перед передачей или оставить себе.
"Пусть ваш следующий покупатель получит чистый и безопасный девайс, а вы будете уверены в защищённости своих личных сведений", - заключили в ведомстве.
