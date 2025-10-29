https://ria.ru/20251029/mozambik-2051358183.html
"Газпром" может начать сотрудничать с госкомпанией из Мозамбика
"Газпром" может начать сотрудничать с госкомпанией из Мозамбика - РИА Новости, 29.10.2025
"Газпром" может начать сотрудничать с госкомпанией из Мозамбика
"Газпром" и Национальная углеводородная компания Мозамбика (ENH) могут начать сотрудничать для развития проектов в африканской стране, заявил РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2025
"Газпром" может начать сотрудничать с госкомпанией из Мозамбика
Президент Мозамбика Шапу: "Газпром" и ENH могут начать сотрудничество
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости. "Газпром" и Национальная углеводородная компания Мозамбика (ENH) могут начать сотрудничать для развития проектов в африканской стране, заявил РИА Новости президент Мозамбика Даниэль Шапу.
"В сфере углеводородов Россия
– мировой эталон. У вас есть компания "Газпром
", которая занимается разработками в сфере нефти и газа, и, как вы знаете, Мозамбик
сейчас также намерен стать важным игроком мировой газовой отрасли. У нас есть также национальная углеводородная компания ENH, и эти две компании могут договориться о сотрудничестве", - сказал он.
Президент сообщил, что вместе с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш Москву "для обмена опытом" в июле посетил глава компании ENH.
"Я пока не буду вдаваться в детали, но мы знаем, что у "Газпрома" есть опыт в плане строительства, разведки, обработки и торговли, который нам нужен", - сказал он.