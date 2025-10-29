Москвичам рассказали о погоде в День народного единства

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 8 градусов ожидается в Москве в День народного единства, планировать поездки стоит в первой половине праздничных выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.