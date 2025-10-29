https://ria.ru/20251029/moskva-2051451635.html
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 8 градусов ожидается в Москве в День народного единства, планировать поездки стоит в первой половине праздничных РИА Новости, 29.10.2025
москва
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
В Москве в День народного единства ожидается дождливая погода