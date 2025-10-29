Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства - РИА Новости, 29.10.2025
12:44 29.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства - РИА Новости, 29.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства
Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 8 градусов ожидается в Москве в День народного единства, планировать поездки стоит в первой половине праздничных РИА Новости, 29.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в День народного единства

В Москве в День народного единства ожидается дождливая погода

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 8 градусов ожидается в Москве в День народного единства, планировать поездки стоит в первой половине праздничных выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Больше дождей и больше облаков ожидается 4 ноября, потому что там будет проходить холодный атмосферный фронт, и этот день будет наиболее дождливым. Но фон температуры пока не поменяется. Ночная температура остается положительной в пределах плюс трех - плюс пяти градусов, дневная температура по региону будет плюс три - плюс восемь, в Москве плюс шесть - плюс восемь. Если москвичи планируют поездки, то лучше это сделать в первой половине праздников", - рассказала Позднякова.
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
