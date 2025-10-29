Силы ПВО отразили атаку еще двух БПЛА, летевших к Москве

https://ria.ru/20251029/moskva-2051350899.html
Отражена атака ещё двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max. РИА Новости, 29.10.2025
