Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций - РИА Новости, 29.10.2025
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций
РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва успешно адаптировалась к санкционному давлению, переориентировав поставки на рынок дружественных стран, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Важно отметить, что продукция, произведенная в Москве, известна не только по всей России, но и за рубежом. Это происходит благодаря промышленной кооперации на международном рынке. Город успешно адаптировался к санкционному давлению, переориентировав поставки на рынки дружественных стран", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".
Он отметил, что в первом полугодии 2025 года было более 60% зарубежных поставок на предприятия, чьи производства локализованы на территории столицы.