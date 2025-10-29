Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций

"Важно отметить, что продукция, произведенная в Москве, известна не только по всей России, но и за рубежом. Это происходит благодаря промышленной кооперации на международном рынке. Город успешно адаптировался к санкционному давлению, переориентировав поставки на рынки дружественных стран", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".