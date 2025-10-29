Рейтинг@Mail.ru
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций - РИА Новости, 29.10.2025
19:12 29.10.2025
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций - РИА Новости, 29.10.2025
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций
2025-10-29T19:12:00+03:00
2025-10-29T19:12:00+03:00
экономика, москва, россия, анатолий гарбузов
Экономика, Москва, Россия, Анатолий Гарбузов
Москва перенаправила экспорт в дружественные страны из-за санкций

Москва адаптировалась к санкциям, перенаправив экспорт в дружественные страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва
Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва успешно адаптировалась к санкционному давлению, переориентировав поставки на рынок дружественных стран, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Важно отметить, что продукция, произведенная в Москве, известна не только по всей России, но и за рубежом. Это происходит благодаря промышленной кооперации на международном рынке. Город успешно адаптировался к санкционному давлению, переориентировав поставки на рынки дружественных стран", - сказал Гарбузов в ходе пресс-конференции "Итоги месяца московской промышленности".
Он отметил, что в первом полугодии 2025 года было более 60% зарубежных поставок на предприятия, чьи производства локализованы на территории столицы.
Церемония подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия Сегодня с агентством печати Нигера ANP - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
МИА "Россия Сегодня" укрепляет партнерские отношения с ключевыми СМИ Африки
26 октября, 18:34
 
ЭкономикаМоскваРоссияАнатолий Гарбузов
 
 
