В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
20:42 29.10.2025 (обновлено: 22:27 29.10.2025)
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
Мошенники для обмана граждан все чаще используют поддельные аккаунты руководителей, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 29.10.2025
Наталья Макарова
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мошенники для обмана граждан все чаще используют поддельные аккаунты руководителей, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой", — рассказали там.

Там предупредили об использовании тактики обратного действия: когда создается ситуация или предлог, чтобы жертва сама вступила в контакт. Кроме того, злоумышленники взламывают аккаунты начальников, требуя якобы от их лица выполнить "срочное поручение". Могут представиться руководителем школы или вуза: отмечается рост числа случаев мошенничества в отношении подростков.
Для убедительности могут использовать дипфейки, в том числе с использованием видеозвонков якобы с плохим качеством связи.
По-прежнему остается в ходу схема с требованием "представителей банка", "налоговой" или "государственных служб" перевести деньги на "безопасный счет".
"Итог — средства уходят на счета аферистов", — добавили в ведомстве.

В марте 2026 года для борьбы с мошенниками в рамках пилотного проекта будет налажено взаимодействие МВД, ЦБ, Роскомнадзора и банков. Также с 1 ноября операторы мобильной связи не смогут предоставлять услуги абонентам, чьи данные не прошли обязательную проверку, или тем, кто владеет более чем 20 сим-картами. С июля за дропперство предусмотрена уголовная ответственность — до шести лет лишения свободы.
В ведомстве также отметили, что Росфинмониторинг может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале "Госуслуги" доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, с сентября она стала доступна и во всех МФЦ. Также с 2022 года реализуется национальная программа по обучению россиян базовым навыкам цифровой безопасности с акцентом на подростков и пенсионеров.
В МВД напомнили, что сотрудники госорганов и банков никогда не просят перевести деньги. Необходимо проверять источники сообщений, не переходить по ссылкам и не оплачивать якобы госпошлины вне официальных порталов, не сообщать коды из СМС, использовать двухфакторную аутентификацию и антивирусные системы.
