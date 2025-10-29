https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051647217.html
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества - РИА Новости, 29.10.2025
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
Мошенники для обмана граждан все чаще используют поддельные аккаунты руководителей, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T20:42:00+03:00
2025-10-29T20:42:00+03:00
2025-10-29T22:27:00+03:00
технологии
россия
whatsapp inc.
telegram
центральный банк рф (цб рф)
мессенджер
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151774/03/1517740309_0:225:3067:1950_1920x0_80_0_0_144f5eccc4f063dcd13b70d1c4ad0e48.jpg
https://ria.ru/20251029/moshennichestvo-2051635746.html
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
https://ria.ru/20251029/samozapret-2051427255.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151774/03/1517740309_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_2bc6ef29362ea7f62b11f741770589a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, whatsapp inc., telegram, центральный банк рф (цб рф), мессенджер, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), мошенники, мошенничество, общество
Технологии, Россия, WhatsApp Inc., Telegram, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Мессенджер, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), мошенники, Мошенничество, Общество
В МВД назвали самые актуальные схемы мошенничества
МВД: мошенники стали чаще атаковать россиян через фейковые аккаунты начальства
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости.
Мошенники для обмана граждан все чаще используют поддельные аккаунты руководителей, сообщили в управлении
МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
«
"Цель — выманить средства, эксплуатируя доверие к власти и страх перед внеплановой проверкой", — рассказали там.
Там предупредили об использовании тактики обратного действия: когда создается ситуация или предлог, чтобы жертва сама вступила в контакт. Кроме того, злоумышленники взламывают аккаунты начальников, требуя якобы от их лица выполнить "срочное поручение". Могут представиться руководителем школы или вуза: отмечается рост числа случаев мошенничества в отношении подростков.
Для убедительности могут использовать дипфейки, в том числе с использованием видеозвонков якобы с плохим качеством связи.
По-прежнему остается в ходу схема с требованием "представителей банка", "налоговой" или "государственных служб" перевести деньги на "безопасный счет".
«
"Итог — средства уходят на счета аферистов", — добавили в ведомстве.
В марте 2026 года для борьбы с мошенниками в рамках пилотного проекта будет налажено взаимодействие МВД, ЦБ, Роскомнадзора
и банков. Также с 1 ноября операторы мобильной связи не смогут предоставлять услуги абонентам, чьи данные не прошли обязательную проверку, или тем, кто владеет более чем 20 сим-картами. С июля за дропперство предусмотрена уголовная ответственность — до шести лет лишения свободы.
В ведомстве также отметили, что Росфинмониторинг
может приостанавливать подозрительные переводы, а на портале "Госуслуги" доступна услуга самозапрета на оформление кредитов и займов, с сентября она стала доступна и во всех МФЦ. Также с 2022 года реализуется национальная программа по обучению россиян базовым навыкам цифровой безопасности с акцентом на подростков и пенсионеров.
В МВД напомнили, что сотрудники госорганов и банков никогда не просят перевести деньги. Необходимо проверять источники сообщений, не переходить по ссылкам и не оплачивать якобы госпошлины вне официальных порталов, не сообщать коды из СМС, использовать двухфакторную аутентификацию и антивирусные системы.