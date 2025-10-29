https://ria.ru/20251029/moshennichestvo-2051635746.html
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России
Телефонное мошенничество сегодня составляет 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации, рассказал зампред правления Сбербанка РИА Новости, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Телефонное мошенничество сегодня составляет 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Телефонное мошенничество сегодня составляет фактически 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации", - сказал он на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Кузнецов
напомнил, что убытки россиян от телефонного мошенничества по итогам 2024 года - "колоссальные", почти 300 миллиардов рублей. "Какие будут убытки в этом году - это большой вопрос, потому что Россия
предприняла в текущем 2025 году беспрецедентные меры, направленные на снижение этого фрода", - добавил он.
Также Кузнецов отметил, что именно в 2025 году возникает взрывной рост фейковой информации и дипфейков.
Топ-менеджер рассказал о различии мошеннических схем в 2024 и 2025 году. По его словам, в прошлом году преступники использовали различные методы для поиска баз данных. "В 2025 году они уже не "мучаются" для того, чтобы эти базы данных где-то искать, просто запускают агентов, агенты сами помогают преступникам найти ту информацию, которая им необходима", - отметил Кузнецов.