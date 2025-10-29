Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/moshennichestvo-2051635746.html
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России - РИА Новости, 29.10.2025
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России
Телефонное мошенничество сегодня составляет 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации, рассказал зампред правления Сбербанка РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:28:00+03:00
2025-10-29T19:28:00+03:00
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_0:272:3076:2002_1920x0_80_0_0_c30ae54acdd4dcf3b4b337c4c75b2234.jpg
https://ria.ru/20251029/samozapret-2051427255.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155734/23/1557342310_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_1523f520f6c59c8f2f926f074c573200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, мошенники
Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, мошенники
Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России

Сбербанк: телефонное мошенничество составляет 85% всех преступлений в России

© Depositphotos.com / terovesalainenЗвонок с неизвестного номера
Звонок с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Depositphotos.com / terovesalainen
Звонок с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Телефонное мошенничество сегодня составляет 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«
"Телефонное мошенничество сегодня составляет фактически 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации", - сказал он на форуме "Диалог о фейках 3.0".
Кузнецов напомнил, что убытки россиян от телефонного мошенничества по итогам 2024 года - "колоссальные", почти 300 миллиардов рублей. "Какие будут убытки в этом году - это большой вопрос, потому что Россия предприняла в текущем 2025 году беспрецедентные меры, направленные на снижение этого фрода", - добавил он.
Также Кузнецов отметил, что именно в 2025 году возникает взрывной рост фейковой информации и дипфейков.
Топ-менеджер рассказал о различии мошеннических схем в 2024 и 2025 году. По его словам, в прошлом году преступники использовали различные методы для поиска баз данных. "В 2025 году они уже не "мучаются" для того, чтобы эти базы данных где-то искать, просто запускают агентов, агенты сами помогают преступникам найти ту информацию, которая им необходима", - отметил Кузнецов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Набиуллина рассказала, сколько россиян установили самозапрет на кредиты
Вчера, 11:51
 
РоссияСтанислав КузнецовСбербанк Россиимошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала