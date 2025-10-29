Сбербанк оценил масштабы телефонного мошенничества в России

"Телефонное мошенничество сегодня составляет фактически 85% всех преступлений, которые совершаются на территории Российской Федерации", - сказал он на форуме "Диалог о фейках 3.0".

Топ-менеджер рассказал о различии мошеннических схем в 2024 и 2025 году. По его словам, в прошлом году преступники использовали различные методы для поиска баз данных. "В 2025 году они уже не "мучаются" для того, чтобы эти базы данных где-то искать, просто запускают агентов, агенты сами помогают преступникам найти ту информацию, которая им необходима", - отметил Кузнецов.