Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ*-активистки - РИА Новости, 29.10.2025
23:04 29.10.2025
Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ*-активистки
Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ*-активистки
происшествия
россия
москва
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, россия, москва, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ*-активистки

Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ-активистки Казанцевой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест признанной в РФ иноагентом ЛГБТ-активистки* Александры Казанцевой**, обвиняемой по трем статья УК РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Росфинмониторинг в октябре внёс Казанцеву** в перечень террористов и экстремистов.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Казанцевой** на ее заочный арест", - сказал собеседник агентства.
Хорошевский суд Москвы 26 сентября выдал санкцию на ее арест заочно по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
Она объявлена в международный розыск.
Кроме того, этот же суд рассматривает в отношении Казанцевой** уголовное дело. Ей заочно предъявлено обвинение по трем статья УК РФ: части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей иноагента), части 2 статьи 207.3 (распространение фейков про армию), части 1.1 статьи 282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации). Процесс продолжится 11 ноября.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов
ПроисшествияРоссияМоскваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Заголовок открываемого материала