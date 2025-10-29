Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест ЛГБТ*-активистки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на заочный арест признанной в РФ иноагентом ЛГБТ-активистки* Александры Казанцевой**, обвиняемой по трем статья УК РФ, сообщили РИА Новости в суде.
Росфинмониторинг в октябре внёс Казанцеву** в перечень террористов и экстремистов.
"Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Казанцевой** на ее заочный арест", - сказал собеседник агентства.
Хорошевский суд Москвы 26 сентября выдал санкцию на ее арест заочно по обвинению в несоблюдении обязанностей иноагента, срок ареста установлен на два месяца с момента задержания или экстрадиции.
Она объявлена в международный розыск.
Кроме того, этот же суд рассматривает в отношении Казанцевой** уголовное дело. Ей заочно предъявлено обвинение по трем статья УК РФ: части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей иноагента), части 2 статьи 207.3 (распространение фейков про армию), части 1.1 статьи 282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации). Процесс продолжится 11 ноября.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов
