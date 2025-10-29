Рейтинг@Mail.ru
12:23 29.10.2025
Опрос показал, как россияне относятся к проблеме падения морали
россия
вциом
общество
россия
россия, вциом, общество
Россия, ВЦИОМ, Общество
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (77%) россиян считают важным решение проблемы падения морали и нравственности на правительственном уровне, тогда как в 2005 году об этом заявляли 93% опрошенных, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Большинство респондентов (77%) считают важным решение проблемы падения морали и нравственности на правительственном уровне, 14% опрошенных утверждают, что совершенно не важно рассматривать этот вопрос на уровне государства. Тогда как в 2005 году значимость участия органов власти отмечали почти все граждане РФ (93%), и только 7% придерживались противоположного мнения.
С тем, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе, в целом, невозможно без участия государства согласились 74% респондентов, в то время как 18% утверждали, что мораль и нравственность - это сфера частной жизни человека, и государство не должно в нее вмешиваться.
Треть россиян (33%) отметили, что состояние нравственности в обществе за последние годы изменилось в худшую сторону, еще треть (30%) - то, что в лучшую, а 29% опрошенных сказали, что, по их мнению, состояние каким было, таким и осталось.
На вопрос, изменился ли морально-нравственный климат в вашем окружении, половина россиян (55%) ответили, что также ничего не поменялось, хотя четверть респондентов (25%) подчеркнули, что изменился в лучшую сторону, и только 15% - что в худшую.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 июня среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
РоссияВЦИОМОбщество
 
 
