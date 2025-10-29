Опрос показал, как россияне относятся к проблеме падения морали

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (77%) россиян считают важным решение проблемы падения морали и нравственности на правительственном уровне, тогда как в 2005 году об этом заявляли 93% опрошенных, следует из опроса аналитического центра Восемь из десяти (77%) россиян считают важным решение проблемы падения морали и нравственности на правительственном уровне, тогда как в 2005 году об этом заявляли 93% опрошенных, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ

Большинство респондентов (77%) считают важным решение проблемы падения морали и нравственности на правительственном уровне, 14% опрошенных утверждают, что совершенно не важно рассматривать этот вопрос на уровне государства. Тогда как в 2005 году значимость участия органов власти отмечали почти все граждане РФ (93%), и только 7% придерживались противоположного мнения.

С тем, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе, в целом, невозможно без участия государства согласились 74% респондентов, в то время как 18% утверждали, что мораль и нравственность - это сфера частной жизни человека, и государство не должно в нее вмешиваться.

Треть россиян (33%) отметили, что состояние нравственности в обществе за последние годы изменилось в худшую сторону, еще треть (30%) - то, что в лучшую, а 29% опрошенных сказали, что, по их мнению, состояние каким было, таким и осталось.

На вопрос, изменился ли морально-нравственный климат в вашем окружении, половина россиян (55%) ответили, что также ничего не поменялось, хотя четверть респондентов (25%) подчеркнули, что изменился в лучшую сторону, и только 15% - что в худшую.