Рейтинг@Mail.ru
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/moldaviya-2051619818.html
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну - РИА Новости, 29.10.2025
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну
Партия коммунистов Молдавии не питает больших иллюзий в отношении правительства Александра Мунтяну и не станет за него голосовать, так как в его программе видно РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:44:00+03:00
2025-10-29T18:44:00+03:00
в мире
молдавия
россия
украина
майя санду
наша партия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037794552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c34cf9c25bfe0e63b050e4602852b7a.jpg
https://ria.ru/20251023/moldaviya-2050222089.html
https://ria.ru/20251023/partija-2050144271.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037794552_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_8bfc2082cd28cdf341d01c97a549e940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, наша партия, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Наша партия, Евросоюз
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну

Партия коммунистов Молдавии отказалась голосовать за правительство Мунтяну

© AP Photo / Vadim GhirdaЗдание правительства в Кишиневе, украшенного флагами Молдовы и Европейского Союза
Здание правительства в Кишиневе, украшенного флагами Молдовы и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Здание правительства в Кишиневе, украшенного флагами Молдовы и Европейского Союза . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии не питает больших иллюзий в отношении правительства Александра Мунтяну и не станет за него голосовать, так как в его программе видно продолжение политики прежней исполнительной власти, заявила председатель фракции политформирования Диана Караман.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В среду он проводит консультации с представителями всех фракций парламента, 31 октября он выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду фракции "Демократия дома" и "Наша партия" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Партия социалистов Молдавии отказалась поддержать правительство Мунтяну
23 октября, 22:21
«
"В отличие от других правительств программа сконцентирована, она не такая большая. Более того, мы заметили, что во многих аспектах есть продолжение той политики, которая в жизнь воплощали и правительства (Натальи) Гаврилицы и (Дорина) Речана. Именно поэтому нет больших иллюзий, что можно что-то исправить. Состав правительств нам показывает, что каких-то больших улучшений для жизни граждан ждать не придется", - сказала Караман журналистам после консультаций с кандидатом в премьеры, отметив, что фракция не поддержит предлагаемый кабинет министров.
Депутат отметила, что фракция услышала обещания Мунтяну, но пока не увидела конкретных ответов, откуда будут взяты финансовые источники, как они будут формироваться, насколько возможно провести переговоры в течение двух лет по 38 кластерам по изменению законодательства для того, чтобы вступить в ЕС. "Мы готовы к диалогу во благо граждан, но не готовы становится соучастниками очередного этапа ухудшения качества жизни граждан", - подчеркнула она.
Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Молдавии партия коммунистов отказалась участвовать в консультациях Санду
23 октября, 17:29
 
В миреМолдавияРоссияУкраинаМайя СандуНаша партияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала