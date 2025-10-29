Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Партия коммунистов Молдавии не питает больших иллюзий в отношении правительства Александра Мунтяну и не станет за него голосовать, так как в его программе видно продолжение политики прежней исполнительной власти, заявила председатель фракции политформирования Диана Караман.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В среду он проводит консультации с представителями всех фракций парламента, 31 октября он выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду фракции "Демократия дома" и "Наша партия" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну.
«
"В отличие от других правительств программа сконцентирована, она не такая большая. Более того, мы заметили, что во многих аспектах есть продолжение той политики, которая в жизнь воплощали и правительства (Натальи) Гаврилицы и (Дорина) Речана. Именно поэтому нет больших иллюзий, что можно что-то исправить. Состав правительств нам показывает, что каких-то больших улучшений для жизни граждан ждать не придется", - сказала Караман журналистам после консультаций с кандидатом в премьеры, отметив, что фракция не поддержит предлагаемый кабинет министров.
Депутат отметила, что фракция услышала обещания Мунтяну, но пока не увидела конкретных ответов, откуда будут взяты финансовые источники, как они будут формироваться, насколько возможно провести переговоры в течение двух лет по 38 кластерам по изменению законодательства для того, чтобы вступить в ЕС. "Мы готовы к диалогу во благо граждан, но не готовы становится соучастниками очередного этапа ухудшения качества жизни граждан", - подчеркнула она.
Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.