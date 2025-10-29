Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну

«

"В отличие от других правительств программа сконцентирована, она не такая большая. Более того, мы заметили, что во многих аспектах есть продолжение той политики, которая в жизнь воплощали и правительства (Натальи) Гаврилицы и (Дорина) Речана. Именно поэтому нет больших иллюзий, что можно что-то исправить. Состав правительств нам показывает, что каких-то больших улучшений для жизни граждан ждать не придется", - сказала Караман журналистам после консультаций с кандидатом в премьеры, отметив, что фракция не поддержит предлагаемый кабинет министров.