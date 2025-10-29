В Молдавии предложили отложить утверждение правительства Мунтяну

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Фракция оппозиционной "Нашей партии" молдавского парламента предложила отложить утверждение правительства Александра Мунтяну, которое намечено на 31 октября, заявил в среду лидер партии Ренато Усатый.

Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе главы МВД, минобороны и МИД. В среду он проводит консультации с представителями всех фракций парламента. 31 октября он выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства.

"Фракция "Нашей партии" обратилась с двумя требованиями: если мы действительно хотим дееспособное правительство, правительство, объединяющее, прежде всего общество, необходимо сформировать рабочую группу из парламентских фракций и внепарламентских партий, а также экспертов в этих областях для разработки единой национальной программы управления страной. Кроме того, на заседании в четверг мы предложим отложить заседание, на котором будет вынесен вопрос о доверии правительству Мунтяну", - заявил Усатый после консультаций с кандидатом в премьеры. При этом он не уточнил, на какой период предлагает отложить утверждение нового кабмина.

Политик отметил, что на консультацию партия пришла с рядом вопросов. "Программа хорошо структурирована, но в ней отсутствуют расчёты общих затрат, источники финансирования, не ясно макрофискальное воздействие. Более того, мы обнаружили немало уязвимых мест… Ничего о внешних потрясениях: энергетике, национальной безопасности, миграции. Я передал кандидату копию с этими упоминаниями", - подчеркнул он.

В свою очередь лидер партии "Демократия дома" Василий Костюк заявил журналистам, что фракция не станет голосовать за правительство Мунтяну. "Мы заняли позицию не голосовать за это правительство… Список членов кабинета фактически представляет собой предложение, исходящее от администрации президента, и состоит из представителей второй лиги НПО, финансируемых из-за рубежа. Это кабинет министров, который будет подчиняться, отчитываться и отвечать президентуре, а не парламенту", - заявил Костюк журналистам после консультаций с кандидатом в премьеры, напомнив, что Молдавия является парламентской республикой.

Политик подчеркнул, что фракция партии "Демократия дома" просит отложить голосование по правительству на неделю, чтобы общество могло лучше познакомиться с министрами и программой кабмина. "Мы предложили открытость и выделение средств, к которым будут иметь доступ фермеры... Мы пытались понять, почему в условиях кризиса было решено назначить 16-17 министров, почему не было сокращено количество министерств, но не получили ответа... Мои коллеги предложили сократить количество агентств, сократить непомерные зарплаты", - отметил он.

Президент Молдавии Майя Санду в минувшую пятницу по предложению правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) выдвинула кандидатом на пост премьер-министра проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмет на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.