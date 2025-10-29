Угроза нарастает. Киев взял под контроль соседнюю страну

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

© AP Photo / Jacquelyn Martin Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" сохранила большинство в парламенте, и президент Майя Санду усиливает репрессии против оппозиции. В частности, занимается "окончательным решением вопроса Приднестровья" и готовится лишить независимости адвокатов. Помогают ей в этом чиновники, связанные с ФБР и Украиной. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Темные начала

В интервью румынской радиостанции Rock FM Санду сообщила, что Россия якобы купила до десяти процентов голосов на референдуме по евроинтеграции в 2024-и, но в 2025-м сеть иноагентов ликвидировали, поэтому парламентские выборы прошли лучше. На самом деле, победу ее партии обеспечила диаспора — молдавские гастарбайтеры на Западе. А там подсчет результатов независимые наблюдатели не контролировали.

© AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду © AP Photo / Vadim Ghirda Президент Молдавии Майя Санду

Сохранив власть, Санду ужесточила антироссийскую риторику. "Москва корректирует стратегию. Там не ожидали таких результатов у нас, поэтому сосредоточатся на других странах… Например, на Армении, где выборы состоятся в следующем году", — заявила она. Хотя в Ереване на этот счет еще не высказывались.

В новое правительство набрали сторонников киевского режима и ставленников Запада. Премьер-министр — бизнесмен Александр Мунтяну, который последние 20 лет прожил на Украине. Вице-премьер по реинтеграции Приднестровья — экс-посол Молдавии в Киеве Валерий Киверь. Министр юстиции Владислав Кожухарь обучался борьбе с терроризмом в ФБР. Министром обороны останется Анатолий Носатый — выпускник Военной академии в Одессе.

Одно из ключевых направлений для этого кабмина — Приднестровье. По словам Мунтяну, он не собирается воевать с Тирасполем, но реинтеграция неизбежна. "Мы исходим из того, что это часть Молдовы. Там живут наши граждане… Полагаю, учитывая сложную ситуацию, в которой оказался регион, они наконец-то поняли, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И теперь у нас есть возможность вернуть их, причем экономическими средствами. Не думаю, что кто-то всерьез рассматривает возможность боевых действий", — отметил премьер.

© Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну © Фото : Alliance Française de Moldavie Александр Мунтяну

Вместе с тем нельзя забывать, что в октябре Одессу передали под управление военной администрации. К тому же "экономические средства" Мунтяну — это фактическая блокада Приднестровья, которая уже почти полностью парализовала предпринимательскую деятельность в самопровозглашенной республике. Поэтому сегодня в Кишиневе "не думают" о боевых действиях, а завтра могут объявить, что это единственный способ защититься от "российской угрозы".

Правовая база имеется. Во-первых, еще в 2017-м ЕСПЧ постановил, что Москва несет ответственность за деятельность властей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Во-вторых, недавно Зеленский подписал указ, разрешающий использовать ВСУ в других странах.

© Фото : Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем © Фото : Государственная пограничная служба Украины Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем

"Само по себе присутствие в правительстве людей, связанных с Киевом, не должно удивлять. В Молдавии вообще много украинцев. Другое дело, что их отбирают для управления страной. В том числе это может указывать на возрастающую угрозу для Приднестровья. Конечно, там тоже у многих по два-три паспорта, но большинство все-таки лояльны России. Кишинев заинтересован в интеграции Тирасполя и будет добиваться этого всеми доступными способами, но избиратели, которые поддержат оппозицию, властям тоже не нужны", — отметил замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА Новости.

Слово для обвинения

Также Санду обратила свой взор на адвокатов. С ее точки зрения, среди них слишком многие не отстаивают справедливость, а преследуют собственные корыстные интересы.

"Не обижайтесь, но я думаю, что адвокатам следует проходить процедуру веттинга. Они должны быть честными, им придется подтверждать источники дохода. Нам нужна реформа этой сферы. Было немало злоупотреблений", — пояснила она.

Исполняющая обязанности министра юстиции Вероника Михайлов-Морару уточнила: высказывание президента — "политическое послание". "Нельзя отрицать, что в адвокатуре необходимо принять определенные меры для повышения эффективности и прозрачности процедуры допуска к профессии… Уверена: консультации и обсуждения помогут нам найти общий знаменатель", — заверила она.

Однако Союз адвокатов Молдовы занервничал. И напомнил властям, что процедура веттинга до сих пор не применяется даже к судьям и прокурорам, хотя соответствующий закон приняли в 2021-м. Кроме того, по мнению юристов, Санду следует опубликовать список тех, кто, как она считает, входит в преступные группировки или действует незаконно.

Это уже вторая атака президента на адвокатское сообщество. Первая была предпринята июле. Тогда парламент принял поправки в закон, регулирующий деятельность Союза адвокатов. Прежде всего в органы самоуправления организации хотели ввести представителей Минюста, чтобы повысить прозрачность и эффективность. Однако адвокаты объявили забастовку. Законопроект вернули на доработку.

© Sputnik Молдова Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул © Sputnik Молдова Апелляционная палата Кишинева начала слушания по делу главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул

"Санду не любит адвокатов, потому что они рассказывают в социальных сетях о судебных процессах. В этих историях правящий режим предстает в неприглядном свете, но юристов тяжело привлечь к ответственности, так как они руководствуются буквой закона. Президент решила, что, взяв под контроль их профсоюзную организацию, заткнет им рты. Летом эта операция провалилась, и она ищет другие варианты. В конечном итоге Санду хочет, чтобы все адвокаты были лояльны правящему режиму", — пояснил РИА Новости политический аналитик Дмитрий Кисеев.

Будет хуже

Эксперты уверены: каток репрессий, запущенный при правительстве Дорина Речана, не остановится и при Мунтяну. Продолжается расследование дела о пророссийских боевиках, которых якобы готовили в Сербии для госпереворота. В планах — ужесточить контроль за социальными сетями, "чтобы там не было вражеской пропаганды". Причем режим не гнушается карать даже пенсионеров.

"Как известно, в 2024-м глава Гагаузии Ирина Гуцул договорилась с Промсвязьбанком о перечислениях молдавским пенсионерам надбавки к пенсиям от Илана Шора. Их обвинили в электоральной коррупции и стали выписывать штрафы по 25 тысяч леев — при средней пенсии в три-четыре тысячи. Дела возбудили против десяти тысяч человек, но следствие еще не завершилось", — отметил Кисеев.

С точки зрения Жарихина, Санду, слабо выступив внутри страны на президентских и парламентских выборах, поняла: репрессии — залог ее успеха.

© Sputnik / Mihai Caraus Тирасполь © Sputnik / Mihai Caraus Тирасполь

"Она видит, что происходит в Румынии, Франции, Германии, других европейских странах, и действует так же. Тем более в ЕС ее горячо поддерживают. Учитывая сложную международную ситуацию, трудно сказать, как долго это продлится, но готовиться нужно к худшему", — предупредил эксперт.