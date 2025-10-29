В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Персональные данные еще 25 детей в возрасте двух-трех лет внесены в базу скандального украинского сайта миротворец, выяснило РИА новости.

В среду на сайте появились данные 19 детей в возрасте трех лет, а также шести двухлетних малышей. "Миротворец" обвиняет их в "сознательном нарушении государственной границы Украины", "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".