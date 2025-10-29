Рейтинг@Mail.ru
В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 29.10.2025 (обновлено: 16:40 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/mirotvorets-2051554670.html
В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей
В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей - РИА Новости, 29.10.2025
В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей
Персональные данные еще 25 детей в возрасте двух-трех лет внесены в базу скандального украинского сайта миротворец, выяснило РИА новости. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T16:35:00+03:00
2025-10-29T16:40:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
фаина савенкова
дунья миятович
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
https://ria.ru/20250805/podrostki-2033377381.html
https://ria.ru/20251020/mirotvorets-2049276191.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, фаина савенкова, дунья миятович, мария захарова, оон, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Фаина Савенкова, Дунья Миятович, Мария Захарова, ООН, ОБСЕ
В базу "Миротворца" внесли данные еще 25 малолетних детей

В базу сайта "Миротворец" внесли данные еще 25 детей в возрасте двух-трех лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Персональные данные еще 25 детей в возрасте двух-трех лет внесены в базу скандального украинского сайта миротворец, выяснило РИА новости.
В среду на сайте появились данные 19 детей в возрасте трех лет, а также шести двухлетних малышей. "Миротворец" обвиняет их в "сознательном нарушении государственной границы Украины", "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В базу "Миротворца" внесли двух российских подростков
5 августа, 03:09
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец". В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся "двухлетние и трехлетние дети", обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее "вопиющим случаем" и направил официальное письмо Тюрку.
Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. РИА Новости 22 октября сообщало, что более 70 детей двух-трех лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" за последние три дня. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В базу данных "Миротворца" внесли более 20 детей в возрасте двух-трех лет
20 октября, 06:56
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФаина СавенковаДунья МиятовичМария ЗахароваООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала